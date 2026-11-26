जागरण संवाददाता, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को संविधान दिवस के मौके पर लखनऊ में एक जनसभा कर चुनावी घोषणापत्र जारी किया। सपा ने इसे ‘जन-मन का मैनिफेस्टो’ और ‘पीडीए का प्रणपत्र’ नाम दिया है।

इस दौरान सपा सरकार में मंत्री रहे आजम खान ने कहा कि एक समय हम दोनों बाप-बेटे को लग रहा था कि हमारा एनकाउंटर किया जाएगा। हम दोनों को अलग-अलग गाड़ियों में लाया गया। उन्होंने कहा, कि जेल की जिंदगी मौत से भी बदतर थी। इन्होंने हमारे साथ अंग्रेजों से बुरा बरताव किया। आजम ने कहा, कि हम वोट कटवा नहीं वोट जुड़वा हैं, और अब मैं अखिलेश के साथ हूं।