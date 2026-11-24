संवाद सूत्र, रायबरेली। प्रांतीय कार्तिक पूर्णिमा मेले में आस्था के सैलाब के बीच अपनों का हाथ छूटने से करीब 50 बच्चों की आंखें नम हो गईं। गंगा स्नान और मेले की रौनक के बीच परिवार से बिछड़े इन मासूमों के लिए खोया-पाया केंद्र ही सहारा बना।

पुलिसकर्मियों ने बच्चों को मेला कोतवाली पहुंचाया और लाउडस्पीकर के माध्यम से उनकी पहचान व परिजनों की जानकारी प्रसारित कराई। आवाज सुनते ही बच्चों के स्वजन अपनों की तलाश में खोया-पाया केंद्र पहुंचने लगे।



केंद्र में अपने जिगर के टुकड़े को सुरक्षित देख किसी मां की आंखों से आंसू छलक पड़े तो कोई पिता भावुक होकर बच्चे को सीने से लगाकर रो पड़ा। मेले की भीड़ में अपनों से बिछड़े मासूम भी स्वजन को देखते ही उनसे लिपट गए। कुछ देर पहले तक सिसक रहे बच्चों के चेहरे पर अपनों को देखकर मुस्कान लौट आई।