जागरण संवाददाता, महराजगंज। बेसिक शिक्षा विभाग में हुए हालिया स्थानांतरण के बाद जिले के सभी ब्लाक संसाधन केंद्र (बीआरसी) कार्यालयों में अब नए खंड शिक्षा अधिकारियों की टीम कार्यभार संभालेगी। गैर जनपदों से स्थानांतरित होकर आए आठ खंड शिक्षा अधिकारियों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्यक्षेत्र आवंटित कर नई जिम्मेदारी सौंप दी है।

इसके साथ ही पांच अधिकारियों को उनके निर्धारित विकास खंड के अलावा अतिरिक्त ब्लाकों का प्रभार भी दिया गया है। इससे जिले के सभी विकास खंडों में खंड शिक्षा अधिकारियों की नई टीम के साथ विभागीय कामकाज संचालित होगा। जारी कार्यालय आदेश के अनुसार उदय चन्द राय को सिसवा, कुंवर विक्रम पाण्डेय को फरेंदा, उदय शंकर राय को नौतनवा, अमितेश कुमार को पनियरा, राजेश कुमार को बृजमनगंज, रीता गुप्ता को परतावल, अमित कुमार चौहान को निचलौल तथा अजीत कुमार सिंह को सदर विकास खंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है।