    रायबरेली में वंदे भारत एक्‍सप्रेस पर 5 द‍िनों में 3 बार पत्‍थरबाजी, एक मामले में केस दर्ज; दो मामलों की चल रही जांच

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:02 PM (IST)

    प्रयागराज से गोरखपुर जा रही गाड़ी संख्या 22550 वंदे भारत एक्सप्रेस में फिर पत्थरबाजी किया गया है। हालांकि, पांच दिनों में तीन बार पत्थरबाजी की घटनाएं ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। प्रयागराज से गोरखपुर जा रही गाड़ी संख्या 22550 वंदे भारत एक्सप्रेस में फिर पत्थरबाजी किया गया है। हालांकि, पांच दिनों में तीन बार पत्थरबाजी की घटनाएं हो चुकी है। जिसमें एक मामला दर्ज किया गया, जबकि दो मामले फुटेज न मिलने पर जांच में अभी चल रहें है।

    प्रयागराज से गोरखपुर जाते समय गुरूवार की शाम कुंडा से ऊंचाहार के मध्य असत व्यक्तियों की ओर से पत्थरबाजी की गई। इससे वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच संख्या सी-एक में शीशा दरक गया। जिस मामले में लोकोपायलट व गार्ड के द्वारा लखनऊ कंट्रोलरूम व दिल्ली हेडक्वाटर को सूचना दी गई । जहां की सूचना के बाद आरपीएफ ने शुक्रवार को अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

    जबकि इससे पहले 14 दिसंबर को प्रयागराज से गोरखपुर जाते समय कुंडा-ऊंचाहार स्टेशन के बीच व 15 दिसंबर को निगोहां व श्रीराजनगर स्टेशन के बीच पत्थरबाजी की घटना हो चुके है। जिन दोनो मामले की फुटेज रिकार्ड गोरखपुर से मांगे गए है। जहां से फुटेज न आने पर जांच विचाराधीन में चल रहे हैं।

    ऊंचाहार आरपीएफ पोस्ट प्रभारी एसके सिंह यादव का कहना है कि गुरूवार की शाम हुए पत्थरबाजी मामले में लखनऊ कंट्रोलरूम की सूचना के आधार पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर फुटेज गोरखपुर से पत्थरबाजों के शिनाख्त के लिए मांगा गया है। जिसके आने के बाद जल्द ही पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।