रायबरेली में टेंट हटाते समय एचटी लाइन में छुआ पाइप, मूर्ति विसर्जन के बाद हुई घटना में दाे झुलसे

रायबरेली के रघुनाथगंज में मूर्ति विसर्जन के बाद टेंट हटाते समय एक दुखद हादसा हुआ। लोहे का पाइप बिजली की हाईटेंशन लाइन से छू जाने के कारण अमन गुप्ता और राहुल नामक दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद गाँव में अफरा-तफरी मच गई। दोनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहाँ से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

रघुनाथगंज मजरे खजूर गांव में नवरात्र में माता की मूर्ति स्थापित की गई थी, जहां गांव का ही टेंट लगा हुआ था। गुरुवार को माता की मूर्ति विसर्जन के बाद ग्रामीणों के सहयोग से टेंट का सामान हटाया जा रहा था, जिसमें गांव के ही रहने वाले अमन गुप्ता व राहुल भी सहयोग कर रहे थे।