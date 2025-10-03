Language
    रायबरेली में टेंट हटाते समय एचटी लाइन में छुआ पाइप, मूर्ति विसर्जन के बाद हुई घटना में दाे झुलसे

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:14 AM (IST)

    रायबरेली के रघुनाथगंज में मूर्ति विसर्जन के बाद टेंट हटाते समय एक दुखद हादसा हुआ। लोहे का पाइप बिजली की हाईटेंशन लाइन से छू जाने के कारण अमन गुप्ता और राहुल नामक दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद गाँव में अफरा-तफरी मच गई। दोनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहाँ से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

    लालगंज सीएचसी में झुलसे युवक का उपचार करते स्वास्थ कर्मी: जागरण

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। मूर्ति विसर्जन के बाद टेंट हटाते समय लोहे का पाइप ऊपर से गुजर रही बिजली की एचटी लाइन में छू गया। हादसे में दो व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गए। आनन फानन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाएगा, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

    रघुनाथगंज मजरे खजूर गांव में नवरात्र में माता की मूर्ति स्थापित की गई थी, जहां गांव का ही टेंट लगा हुआ था। गुरुवार को माता की मूर्ति विसर्जन के बाद ग्रामीणों के सहयोग से टेंट का सामान हटाया जा रहा था, जिसमें गांव के ही रहने वाले अमन गुप्ता व राहुल भी सहयोग कर रहे थे।

    इस दौरान लोहे का पाइप ऊपर से गई 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन से छू गया, जिसके चलते अमन व राहुल करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। यह देख अफरा तफरी मच गई।

    आननफानन परिवारजन व ग्रामीण दोनों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने के चलते दोनों को गंभीर दशा में जिला अस्पताल रेफर किया गया है।