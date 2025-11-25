Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रायबरेली परिवहन निगम डिपो में तैनात 29 चालकों को संविदा समाप्त की चेतावनी, नोट‍िस क‍िया गया जारी

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 01:59 PM (IST)

    रायबरेली परिवहन निगम डिपो में तैनात 29 संविदा चालक पिछले कई दिनों से ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। लगातार अनुपस्थिति के कारण विभाग द्वारा सभी संबंधित चालकों को संविदा समाप्त की चेतावनी नोटिस जारी किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम डिपो में तैनात 29 संविदा चालक पिछले कई दिनों से ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। लगातार अनुपस्थिति के कारण विभाग द्वारा सभी संबंधित चालकों को संविदा समाप्त की चेतावनी नोटिस जारी किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि डिपो के अधिकारी ने 29 संविदा चालकों को नोटिस जारी किया है। इसमें संविदा चालक अनिल कुमार 29जून से,अर्जुन कुमार 20नवंबर,बजरंगबली 16 नवंबर, बालकेशव 16 मई , बृजेन्द्र सोनी 19 नवंबर , दीपक कुमार 21 अक्टूबर, इन्द्रेश कुमार 2 अक्टूबर , महेन्द्रप्रताप 12 नवंबर ,ननके 12 अगस्त , नरेन्द्र कुमार 13 नवम्बर , निरंजन पांच नवंबर , नितिन कुमार 17 नवंबर ,रमेश कुमार आठ नवम्बर , रंजीत विश्वकर्मा 30 सितंबर , रविन्द्र कुमार 13 नवंबर ,सतेन्द्रबहादुर सात नवंबर , शिवभान 24 सितंबर , शिवप्रकाश 22मई , शिवकुमार प्रथम आठ नवंबर व शिवकुमार द्वितीय 11 अक्टूबर , विनय कुमार 31 अक्टूबर , विपिन कुमार 18 नवंबर , सुशील कुमार 12 नवंबर , अम्बिकाप्रसाद 10 नवंबर , नीरज कुमार 15 सितंबर ,घनश्याम 10 सितंबर , अभिषेक सात नवंबर ,संदीप कुमार 18 नवंबर , प्रवीन कुमार 20 नवंबर से 24 नवंबर तक अनुपस्थित है।

    ये सभी कई बार निर्देश देने व फोन पर संपर्क साधने के बाद भी चालक ड्यूटी पर नहीं लौटे, जिससे बस संचालन प्रभावित चल रहा है। चालकों की इस तरह की अनुपस्थिति से जनता को यातायात सेवाओं में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अनुपस्थित रहने वाले संविदा चालकों के कारण कई रूटों पर यात्रियों को बसें देरी से चलने पर परेशानी उन्हे उठानी पड़ रही है। 