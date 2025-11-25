क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि डिपो के अधिकारी ने 29 संविदा चालकों को नोटिस जारी किया है। इसमें संविदा चालक अनिल कुमार 29जून से,अर्जुन कुमार 20नवंबर,बजरंगबली 16 नवंबर, बालकेशव 16 मई , बृजेन्द्र सोनी 19 नवंबर , दीपक कुमार 21 अक्टूबर, इन्द्रेश कुमार 2 अक्टूबर , महेन्द्रप्रताप 12 नवंबर ,ननके 12 अगस्त , नरेन्द्र कुमार 13 नवम्बर , निरंजन पांच नवंबर , नितिन कुमार 17 नवंबर ,रमेश कुमार आठ नवम्बर , रंजीत विश्वकर्मा 30 सितंबर , रविन्द्र कुमार 13 नवंबर ,सतेन्द्रबहादुर सात नवंबर , शिवभान 24 सितंबर , शिवप्रकाश 22मई , शिवकुमार प्रथम आठ नवंबर व शिवकुमार द्वितीय 11 अक्टूबर , विनय कुमार 31 अक्टूबर , विपिन कुमार 18 नवंबर , सुशील कुमार 12 नवंबर , अम्बिकाप्रसाद 10 नवंबर , नीरज कुमार 15 सितंबर ,घनश्याम 10 सितंबर , अभिषेक सात नवंबर ,संदीप कुमार 18 नवंबर , प्रवीन कुमार 20 नवंबर से 24 नवंबर तक अनुपस्थित है।