Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीपावली पर घर जाना होगा आसान, यूपी के इन शहरों के लिए बस सेवाएं शुरू

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 03:13 PM (IST)

    दीपावली के अवसर पर रायबरेली डिपो ने ग्रामीण क्षेत्रों से लखनऊ के लिए सीधी बस सेवा शुरू की है। 18 नए रूट निर्धारित किए गए हैं, जिससे यात्रियों को राजधानी पहुंचने में आसानी होगी। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर यातायात सुविधा से जोड़ने के लिए की गई है, जिससे विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को सुविधा मिलेगी। बसों का संचालन सुबह 9:40 से शाम 6:30 बजे तक होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    दीपावली पर घर जाना होगा आसान, यूपी के इन शहरों के लिए बस सेवाएं शुरू


    जागरण संवाददाता, रायबरेली। दीपावली व अन्य त्योहार को लेकर परिवहन निगम डिपो से अब विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से लखनऊ के चारबाग बस स्टेशन तक सीधी बस सेवा शुरू कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत परिवहन निगम ने रायबरेली डिपो से 18 नए रूटचार्ट भी लागू कर दिया गया है। बसों का संचालन लखनऊ चारबाग तक शुरू किया है, जिससे यात्रियों को अब राजधानी पहुंचने में सहूलियत मिलेगी।

    परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार रायबरेली - बरारा-लखनऊ,रायबरेली -निसगर -लखनऊ , रायबरेली -हैदरगढ़-लखनऊ , रायबरेली -मौरावां - लखनऊ ,रायबरेली -शिवगढ़वैती- लखनऊ , रायबरेली -रामपुर- लखनऊ, रायबरेली -विशुनदासपुर- लखनऊ , रायबरेली -धई - लखनऊ, रायबरेली -बंकागढ़- लखनऊ , रायबरेली -तिलोई - लखनऊ, रायबरेली - भीरा - लखनऊ, रायबरेली -राजामऊ - लखनऊ , रायबरेली - अतहर - लखनऊ ,रायबरेली - सलोन - लखनऊ, रायबरेली - सेमरौता -लखनऊ,रायबरेली -फतेहपुर - लखनऊ , रायबरेली -हैदरगढ़ - लखनऊ , रायबरेली -जगदीशपुर-लखनऊ के बीच ये बसों का संचालन किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये बसें विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों को ध्यान में रखते हुए संचालित की गई हैं। जिसमें दीपावली व अन्य त्योहार को ध्यान में रखते हुए ये नया रूटचार्ट लागू करने के साथ ही बसों के आने जाने का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर यातायात सुविधा से जोड़ना है, जिससे विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और मरीजों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। यात्रियों में इस पहल को लेकर उत्साह है।

    ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि पहले लखनऊ जाने के लिए प्राइवेट वाहनों या कई बार बदल-बदल कर साधन पकड़ने पड़ते थे, जिससे समय और धन दोनों का नुकसान होता था। अब सीधी बस सेवा शुरू होने से काफी राहत मिलेगी। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि सुबह 9 : 40 से लेकर शाम 6: 30बजे तक इन बसों का संचालन प्रतिदिन रायबरेली व ग्रामीण अंचलों से होकर चारबाग डिपो लखनऊ तक किया जाएगा। सुबह से शाम तक प्रत्येक क्षेत्र से निश्चित समय पर बसें रवाना होंगी और वापस भी आएंगी।