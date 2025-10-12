लखनऊ से रायबरेली के गांव-गांव तक का सफर होगा आसान, 18 नए रूट निर्धारित

जागरण संवाददाता, रायबरेली। दीपावली व अन्य त्योहार को लेकर परिवहन निगम डिपो से अब विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से लखनऊ के चारबाग बस स्टेशन तक सीधी बस सेवा शुरू कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत परिवहन निगम ने रायबरेली डिपो से 18 नए रूटचार्ट भी लागू कर दिया गया है। बसों का संचालन लखनऊ चारबाग तक शुरू किया है, जिससे यात्रियों को अब राजधानी पहुंचने में सहूलियत मिलेगी।



परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार रायबरेली - बरारा-लखनऊ,रायबरेली -निसगर -लखनऊ , रायबरेली -हैदरगढ़-लखनऊ , रायबरेली -मौरावां - लखनऊ ,रायबरेली -शिवगढ़वैती- लखनऊ , रायबरेली -रामपुर- लखनऊ, रायबरेली -विशुनदासपुर- लखनऊ , रायबरेली -धई - लखनऊ, रायबरेली -बंकागढ़- लखनऊ , रायबरेली -तिलोई - लखनऊ, रायबरेली - भीरा - लखनऊ, रायबरेली -राजामऊ - लखनऊ , रायबरेली - अतहर - लखनऊ ,रायबरेली - सलोन - लखनऊ, रायबरेली - सेमरौता -लखनऊ,रायबरेली -फतेहपुर - लखनऊ , रायबरेली -हैदरगढ़ - लखनऊ , रायबरेली -जगदीशपुर-लखनऊ के बीच ये बसों का संचालन किया गया है। ये बसें विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों को ध्यान में रखते हुए संचालित की गई हैं।