रायबरेली में रोशनदान के रास्ते घर में घुसे चोर, लाखों के जेवरात लेकर हुए फरार

संवाद सूत्र, जागरण लालगंज (रायबरेली)। रोशनदान के सहारे घर में घुसे चोरों ने आलमारी व बक्सों का ताला तोड़कर पांच लाख रुपये के आभूषण पार कर दिए। सुबह परिवारजन को घटना की जानकारी हुई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटना को लेकर लोगों में रोष है। पीड़ित परिवार ने घटना का शिकायती पत्र पुलिस को दिया है।

धनाभाद निवासी रविंद्र प्रसाद शुक्ल ने पुलिस काे बताया कि सोमवार की रात वह घर के बाहरी बरामदे में लेटे थे। उनका छोटा बेटा आलोक घर के अंदर कमरे में सोया हुआ था, क्योंकि उनका बड़ा बेटा रामजी सपरिवार गुजरात में रहता है। इसलिए उसके कमरे में ताला लगा हुआ था।

रविंद्र का कहना है कि देर रात चोर घर से सटे प्राथमिक विद्यालय की चहारदीवारी के सहारे रामजी के कमरे में लगे रोशनदान को तोड़कर अंदर घुस आए। चोरों ने पहले छत पर जीने का दरवाजा बाहर से बंद किया फिर कमरे में घुसकर अंदर से उसमें भी कुंडी लगा दी। इसके बाद चोरों ने कमरे में रखे तीन बड़े बक्से व दो अलमारी के लाकर तोड़कर आभूषण व नकदी गायब कर दी।

सुबह छोटे बेटे आलोक की पत्नी रूबी छत पर गई तो जीने का दरवाजा बंद था। इस पर उसने यह बाद परिवारजन को बताई।परिवारजन जीने के दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए स्कूल की तरफ से छत की तरफ पहुंचे तो उन्हें रामजी के कमरे का रोशनदान टूटा दिखा, जिसके बाद परिवार के लोगों को घर में चोरी की जानकारी हुई।