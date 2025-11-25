Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रायबरेली में रोशनदान के रास्ते घर में घुसे चोर, लाखों के जेवरात लेकर हुए फरार

    By Safeer Ahmed Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:50 PM (IST)

    रायबरेली में एक घर में रोशनदान के रास्ते चोर घुस गए और लाखों रुपये के जेवर चुरा ले गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शहर में चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है और पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण लालगंज (रायबरेली)। रोशनदान के सहारे घर में घुसे चोरों ने आलमारी व बक्सों का ताला तोड़कर पांच लाख रुपये के आभूषण पार कर दिए। सुबह परिवारजन को घटना की जानकारी हुई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटना को लेकर लोगों में रोष है। पीड़ित परिवार ने घटना का शिकायती पत्र पुलिस को दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धनाभाद निवासी रविंद्र प्रसाद शुक्ल ने पुलिस काे बताया कि सोमवार की रात वह घर के बाहरी बरामदे में लेटे थे। उनका छोटा बेटा आलोक घर के अंदर कमरे में सोया हुआ था, क्योंकि उनका बड़ा बेटा रामजी सपरिवार गुजरात में रहता है। इसलिए उसके कमरे में ताला लगा हुआ था।

    रविंद्र का कहना है कि देर रात चोर घर से सटे प्राथमिक विद्यालय की चहारदीवारी के सहारे रामजी के कमरे में लगे रोशनदान को तोड़कर अंदर घुस आए। चोरों ने पहले छत पर जीने का दरवाजा बाहर से बंद किया फिर कमरे में घुसकर अंदर से उसमें भी कुंडी लगा दी। इसके बाद चोरों ने कमरे में रखे तीन बड़े बक्से व दो अलमारी के लाकर तोड़कर आभूषण व नकदी गायब कर दी।

    सुबह छोटे बेटे आलोक की पत्नी रूबी छत पर गई तो जीने का दरवाजा बंद था। इस पर उसने यह बाद परिवारजन को बताई।परिवारजन जीने के दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए स्कूल की तरफ से छत की तरफ पहुंचे तो उन्हें रामजी के कमरे का रोशनदान टूटा दिखा, जिसके बाद परिवार के लोगों को घर में चोरी की जानकारी हुई।

    परिवारजन की सूचना पर पीआरवी पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। रविंद्र के अनुसार चोरों ने दो सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र, करधनी, पायल, लाकेट समेत लगभग पांच लाख रुपये के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए हैं। कोतवाल प्रमोद सिंह का कहना है कि शिकायती पत्र मिला है, जांच कराई जा रही है।