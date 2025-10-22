Language
    यूपी के इस रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट का सोच-समझकर करें इस्तेमाल, त्योहार के दौरान 11वीं बार हुई खराब 

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 01:55 PM (IST)

    रायबरेली स्टेशन पर त्योहार के दौरान लिफ्ट 11वीं बार खराब होने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को प्लेटफार्म बदलने में मुश्किल हो रही है। बार-बार लिफ्ट खराब होने से यात्रियों में आक्रोश है। रेलवे विभाग ने मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है और जल्द ही लिफ्ट को ठीक करने का आश्वासन दिया है।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। स्टेशन पर लगे लिफ्ट फिर त्योहार के दौरान 11वीं बार झटका दिया है। जिसके बंद होने पर यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते यहां यात्री सुविधाएं आए दिन बेपटरी रहती हैं। स्टेशन के प्लेटफार्म एक पर लगी लिफ्ट 11वीं बार फिर खराब हो गई है।

    स्टेशन का ये लिफ्ट आठ अक्टूबर से पहले एक माह में यह दस बार खराब हो चुकी है, जब लिफ्ट में खराबी के चलते इसका संचालन 19 अक्टूबर से बंद करना पड़ा। बुधवार की सुबह से ही लिफ्ट चालू करने का प्रयास किया गया लेकिन न चलने पर उसे पुन: पूरी तरह से बंद कर दी गई, जिससे यात्रियों विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग जन को प्लेटफार्म बदलने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

    बता दें कि लखनऊ की ओर से आने वाली वंदेभारत समेत अधिकांश ट्रेनें प्लेटफार्म दो और तीन पर ही रुकती हैं। ऐसे में यात्रियों को प्लेटफार्म बदलने के लिए सीढ़ियों या फिर फुट ओवरब्रिज का सहारा लेना पड़ता है। यात्री सुरेश,बाबूलाल,जोगीप्रसाद, गयादीन,रामबहादुर प्रजापति का कहना है कि लिफ्ट के बार-बार खराब होने से रेलवे की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बार-बार हो रही समस्या को लेकर यात्रियों में आक्रोश है।

    रेलवे विद्युत सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएम मीना का कहना है कि इसको लेकर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई । जिसको लेकर टीम आने के बाद बुधवार को दोपहर के समय लखनऊ से आई टीम मरम्मत कार्य जारी कर दी है। जिसे दुरूस्त करवाने के बाद उसे शुरू करवा दिया जाएगा।