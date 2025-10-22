यूपी के इस रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट का सोच-समझकर करें इस्तेमाल, त्योहार के दौरान 11वीं बार हुई खराब 

जागरण संवाददाता, रायबरेली। स्टेशन पर लगे लिफ्ट फिर त्योहार के दौरान 11वीं बार झटका दिया है। जिसके बंद होने पर यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते यहां यात्री सुविधाएं आए दिन बेपटरी रहती हैं। स्टेशन के प्लेटफार्म एक पर लगी लिफ्ट 11वीं बार फिर खराब हो गई है।

स्टेशन का ये लिफ्ट आठ अक्टूबर से पहले एक माह में यह दस बार खराब हो चुकी है, जब लिफ्ट में खराबी के चलते इसका संचालन 19 अक्टूबर से बंद करना पड़ा। बुधवार की सुबह से ही लिफ्ट चालू करने का प्रयास किया गया लेकिन न चलने पर उसे पुन: पूरी तरह से बंद कर दी गई, जिससे यात्रियों विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग जन को प्लेटफार्म बदलने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।



बता दें कि लखनऊ की ओर से आने वाली वंदेभारत समेत अधिकांश ट्रेनें प्लेटफार्म दो और तीन पर ही रुकती हैं। ऐसे में यात्रियों को प्लेटफार्म बदलने के लिए सीढ़ियों या फिर फुट ओवरब्रिज का सहारा लेना पड़ता है। यात्री सुरेश,बाबूलाल,जोगीप्रसाद, गयादीन,रामबहादुर प्रजापति का कहना है कि लिफ्ट के बार-बार खराब होने से रेलवे की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बार-बार हो रही समस्या को लेकर यात्रियों में आक्रोश है।