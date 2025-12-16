तीन राज्यों में यूपी रोडवेज के चालकों से हो गई क्या गलती? भरा 24000 रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रोडवेज के चालक उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड, दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन कर बसों का चालान करा रहे हैं। डिपो के छह ऐसे चालक हैं, जिनकी वजह रोडवेज को चालान के बदले जुर्माना भरना पड़ रहा है। कुछ चालक तो ऐसे हैं जो बार-बार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।



पिछले माह ओवर स्पीड बस दौड़ाने वाले कई चालकों से जुर्माना वसूल किया गया था। अब रायबरेली डिपो के छह चालकों के वेतन से 24 हजार रुपये की कटौती का आदेश दिया गया है।

यूपी और उत्तराखंड में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर इन चालकों की बसों का चालान किया गया। अब चालकों की सूची तैयार की गई है। यह चालक यूपी ही नहीं उत्तराखंड, दिल्ली में भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने से नहीं चूके। पड़ाेसी राज्यों में चालान की भरपाई को लेकर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।