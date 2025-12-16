Language
    तीन राज्यों में यूपी रोडवेज के चालकों से हो गई क्या गलती? भरा 24000 रुपये जुर्माना

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:13 PM (IST)

    रायबरेली डिपो के रोडवेज चालक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे रोडवेज पर 24000 रुपये का जुर्माना लगा ह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। रोडवेज के चालक उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड, दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन कर बसों का चालान करा रहे हैं। डिपो के छह ऐसे चालक हैं, जिनकी वजह रोडवेज को चालान के बदले जुर्माना भरना पड़ रहा है। कुछ चालक तो ऐसे हैं जो बार-बार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

    पिछले माह ओवर स्पीड बस दौड़ाने वाले कई चालकों से जुर्माना वसूल किया गया था। अब रायबरेली डिपो के छह चालकों के वेतन से 24 हजार रुपये की कटौती का आदेश दिया गया है।

    यूपी और उत्तराखंड में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर इन चालकों की बसों का चालान किया गया। अब चालकों की सूची तैयार की गई है। यह चालक यूपी ही नहीं उत्तराखंड, दिल्ली में भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने से नहीं चूके। पड़ाेसी राज्यों में चालान की भरपाई को लेकर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

    क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के वेतन से जुर्माना राशि की कटौती की जाएगी। बसों के चालान के बदले रोडवेज को 24 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों को रूट से संचालन रोका जाएगा।