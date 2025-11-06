Language
    रायबरेली में हुए अलग-अलग सड़क हादसों में बाइक सवार एक युवक की मौत, दंपती समेत तीन लोग घायल

    By Parbhat Shukla Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 09:46 PM (IST)

    जागरण टीम, रायबरेली। अलग-अलग सड़क हादसों में एक युवक की मौत हो गई। वहीं दंपती समेत तीन लोग घायल हो गए।

    अमावा : परिगवा मजरे पूरे काजी निवासी अमन पांडेय बुधवार को बाइक से घर आ रहे थे, तभी रतापुर के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार अमन गंभीर रूप से घायल हो गए। आस पास मौजूद लोगों ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने अमन को मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ट्रैक्टर को कब्जे में लिया गया है।

    बछरावा : बांदा बहराइच हाईवे पर पश्चिम गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार सुभान अली व उनकी पत्नी खतूबुन निशा गंभीर रूप से घायल हो गईं। आस पास मौजूद लोगों ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया, जहां सुभान अली की हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

    महराजगंज: एक निजी विद्यालय की बस गुरुवार की दोपहर स्कूली छात्रों को घर छोड़ने जा रही थी। मोन गांव स्थित पानी टंकी के पास जैसे ही बस कुशमहुरा गांव की ओर मुड़ी तभी अचानक मऊ की ओर से आ रहे बाइक सवार सराय दुरौली टिकैत नगर बाराबंकी निवासी विमल की बस से टक्कर हो गई। घटना में उसके साथ बैठी बहन कुमकुम गंभीर रूप से घायल हो गई। आस पास मौजूद लोगों ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। कोतवाल का कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

    ऊंचाहार : पूरे कुर्मिन मजरे पुरबारा गांव का मनोज कुमार बुधवार की शाम किसी काम से बाइक से ब्रहमौली की ओर जा रहे थे। तभी मनऊ का इंदारा गांव के पास लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग पर उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे खंभे से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया। आस पास मौजूद लोगों ने घायल को सीएचसी से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने मनोज को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया।