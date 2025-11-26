Language
    रायबरेली में सड़क हादसों में दंपती समेत सात घायल, चार की हालत गंभीर

    By Safeer Ahmed Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:26 PM (IST)

    रायबरेली जिले में अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक दंपती सहित कुल सात लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से चार की हालत नाजुक है। पहली घटना रायबरेली-लखनऊ मार्ग पर हुई, जहाँ एक ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी। दूसरी घटना हरचंदपुर थाना क्षेत्र में कार और बाइक की टक्कर से हुई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    सड़क हादसों में दंपती समेत सात घायल।

    जागरण टीम, रायबरेली। अलग-अलग सड़क हादसों में मंगलवार को दंपती समेत सात लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने के चलते चार घायलों को रेफर कर दिया गया।

    अमावां में रतापुर से सारस चौराहे की ओर जा रहे मिल एरिया के संदीराम निवासी परमेश्वर की बाइक में लखनऊ ओवरब्रिज पर पीछे से आ रही पिकअप ने टक्कर मार दी।

    हादसे में परमेश्वर गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। थानाध्यक्ष मिल एरिया का कहना है कि तहरीर मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा।

    बछरावां में देवपुरी गांव के पास सोमवार की देर रात दो बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार शिवगढ़ के भौसी निवासी रामानंद उर्फ दीपू घायल हो गए, जबकि दूसरा बाइक सवार मौके से भाग निकला।

    दीपू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। दूसरी घटना में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराकर पलट गई।

    हादसे में बोलेरो चालक जोहवाशर्की निवासी नावेद व सवार शुभम निवासी किलौली गुरबक्शगंज गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जबकि बोलेरो सवार अन्य छह लोगों को मामूली चोटे आई हैं। थानाध्यक्ष का कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

    अटौरा में बांदा बहराइच मार्ग पर खगिया खेड़ा मोड़ के पास दो बाइकों टक्कर हो गई। हादसे में मौरावां के नरी गांव निवासी सुजीत कुमार, उनकी पत्नी बबली व दूसरी बाइक सवार बछरावां के बींझ मजरे कोंसा निवासी मनीष घायल हो गए।

    सभी घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी बछरावां ले जाया गया, जहां से सुजीत व बबली को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है, जबकि मनीष का इलाज किया जा रहा है। थानाध्यक्ष गुरुबख्शंगज का कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।