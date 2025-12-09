रायबरेली में सड़क हादसों में युवक समेत दो की दर्दनाक मौत, पांच घायल
जागरण टीम, रायबरेली। सड़क हादसों में युवक समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने के चलते तीन घायलों को रेफर किया गया है।
वहीं, अमावां के चंदापुर के दुसौती निवासी दुर्गेश सिंह बाइक से रेलवे स्टेशन जा रहे थे। चकदादर गांव के पास पीछे से आए एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दुर्गेश गंभीर रूप से घायल हो गए।
उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मिल एरिया थानाध्यक्ष का कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
अटौरा के निराशापुर निवासी कालीचरन ढकिया चौराहे से घर जा रहे थे। पूरे आसाराम गांव के पास ट्रैक्टर ट्राली ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना कालीचरन गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस ने उन्हें सीएचसी जतुवा टप्पा पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गुरुबख्शगंज थानाध्यक्ष का कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
बछरावां में लखनऊ-प्रयागराज हाईवे पर कुंदनगंज गांव के पास तिजारपुर थाना नगरा जनपद छपरा बिहार निवासी पुकार महतो डिवाइडर पर बैठकर मोबाइल पर बात कर रहा था।
इसी दौरान एक ट्रक ने उसके पैरों को कुचल दिया। पुकार को सीएचसी से ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। दूसरी घटना में कन्नावां मोड़ के पास बाइक ने साइकिल में टक्कर मार दी।
हादसे में साइकिल सवार कक्षा 12 की छात्रा अनामिका, बाइक सवार बादल व हरिकेश निवासी रहवां हरचंदपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएचसी से छात्रा को जिला अस्पताल और बादल को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। थानाध्यक्ष का कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
ऊंचाहार शहर के राना नगर निवासी लेखपाल हिमांशु शुक्ल वर्तमान में एसडीएम कार्यालय में संबद्ध है। मंगलवार की दोपहर वह कार से जगतपुर के कल्याणपुर गांव में बीएलओ के सुपरविजन के लिए जा रहे थे।
तिवारीपुर तिराहे के पास मवेशी को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई। घटना में लेखपाल गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें सीएचसी ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया।
