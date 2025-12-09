Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रायबरेली में सड़क हादसों में युवक समेत दो की दर्दनाक मौत, पांच घायल 

    By Safeer Ahmed Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 08:27 PM (IST)

    रायबरेली में हुए सड़क हादसों में एक युवक समेत दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटनाएं शहर के अलग-अलग हिस्स ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सड़क हादसों में युवक समेत दो की दर्दनाक मौत।

    जागरण टीम, रायबरेली। सड़क हादसों में युवक समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने के चलते तीन घायलों को रेफर किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, अमावां के चंदापुर के दुसौती निवासी दुर्गेश सिंह बाइक से रेलवे स्टेशन जा रहे थे। चकदादर गांव के पास पीछे से आए एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दुर्गेश गंभीर रूप से घायल हो गए।

    उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मिल एरिया थानाध्यक्ष का कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

    अटौरा के निराशापुर निवासी कालीचरन ढकिया चौराहे से घर जा रहे थे। पूरे आसाराम गांव के पास ट्रैक्टर ट्राली ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना कालीचरन गंभीर रूप से घायल हो गए।

    पुलिस ने उन्हें सीएचसी जतुवा टप्पा पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गुरुबख्शगंज थानाध्यक्ष का कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

    बछरावां में लखनऊ-प्रयागराज हाईवे पर कुंदनगंज गांव के पास तिजारपुर थाना नगरा जनपद छपरा बिहार निवासी पुकार महतो डिवाइडर पर बैठकर मोबाइल पर बात कर रहा था।

    इसी दौरान एक ट्रक ने उसके पैरों को कुचल दिया। पुकार को सीएचसी से ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। दूसरी घटना में कन्नावां मोड़ के पास बाइक ने साइकिल में टक्कर मार दी।

    हादसे में साइकिल सवार कक्षा 12 की छात्रा अनामिका, बाइक सवार बादल व हरिकेश निवासी रहवां हरचंदपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएचसी से छात्रा को जिला अस्पताल और बादल को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। थानाध्यक्ष का कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

    ऊंचाहार शहर के राना नगर निवासी लेखपाल हिमांशु शुक्ल वर्तमान में एसडीएम कार्यालय में संबद्ध है। मंगलवार की दोपहर वह कार से जगतपुर के कल्याणपुर गांव में बीएलओ के सुपरविजन के लिए जा रहे थे।

    तिवारीपुर तिराहे के पास मवेशी को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई। घटना में लेखपाल गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें सीएचसी ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया।