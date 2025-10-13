रायबरेली में सड़क हादसे में बच्ची समेत बाइक सवार की दर्दनाक मौत, दो लोग घायल

जागरण टीम, रायबरेली। अलग अलग सड़क हादसे में बच्ची समेत बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं दो लोग घायल हो गए। आस पास मौजूद लोगों ने घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। बछरावां में अर्जुनगंज मजरे शेखपुर समोधा निवासी राशी बाइपास मार्ग के किनारे स्थित एक दुकान में कुछ सामान लेने के लिए गई थी। वहां से वापस आते समय चुरुवा से पश्चिम गांव की ओर जा रही है। एक तेज रफ्तार कार ने बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जब तक आस पास मौजूद लोग बच्ची को सीएचसी पहुंचाते तब तक बच्ची की मौत हो गई। मृतक बच्ची के पिता की भी एक वर्ष पूर्व इसी मार्ग पर ही हादसे में मौत हो गई थी। थानाध्यक्ष का कहना है कि शव का पंचनामा भरकर शव को परिवारजन को सौंप दिया गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

परशदेपुर में बिन्नावा निवासी सुरेश कुमार बीती रात बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी सलोन-जायस मार्ग पर किसी वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। चौकी प्रभारी का कहना है कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।