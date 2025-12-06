रायबरेली रेलवे स्टेशन पर लेन-देन को लेकर मारपीट, तीन लोग गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर पैसे के लेन-देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया, जिससे प्लेटफार्म पर ही जमकर लात घूसे व बेल्ट चलने लगे। मौजूद यात्री घबरा गए। विवाद बढ़ने पर किसी ने मामले की सूचना जीआरपी पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट कर रहे युवकों को पकड़कर थाने ले आई।



जीआरपी थानाध्यक्ष सचिन कुमार का कहना है कि एक पक्ष से मिलएरिया थाना के गांव मालिनकापुरवा निवासी आशाराम, हरचन्दपुर थाना के गांव कासाे निवासी कमलेश व दूसरे पक्ष से जिला अमेठी के थाना फुर्सतगंज अन्तर्गत गांव ब्रहमनी निवासी अंकित थे।