अब यूपी के इस जिले में शुरू हुआ सड़क चौड़ीकरण का काम, रेलवे मार्ग पर बनेंगे दो प्रमुख द्वार

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:54 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन के दूसरी ओर सेकेंड इंट्री के निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिस ओर दो नए मुख्य प्रवेश द्वार व मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। जिसको लेकर मार्ग के चौड़ीकरण के लिए कार्य गुरूवार से शुरू कर दिया गया है।

    स्टेशन की दूसरी ओर लगभग पांच सौ मीटर की परिधि में पहले से बने तीन मीटर चौड़े मार्ग को अब साढ़े सात मीटर चौड़ा किया जाएगा। मार्ग चौड़ीकरण का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा , ताकि आवागमन पूरी तरह बाधित न हो। चौड़ा मार्ग बनने से आटो, टैक्सी, निजी वाहनों के साथ ही आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को भी सुगम आवाजाही मिल सकेगी।

    सेकेंड इंट्री के तहत दो नए प्रवेश गेट बनाए जाएंगे। इन गेटों के निर्माण से यात्रियों को प्लेटफार्म तक पहुंचने के लिए कम दूरी तय करनी होगी। खासकर स्टेशन के उस ओर रहने वाले यात्रियों के लिए यह सुविधा काफी लाभकारी साबित होगी। इसके साथ ही एक सुव्यवस्थित पार्किंग स्थल का भी निर्माण किया जाएगा, जहां दोपहिया और चारपहिया वाहनों के खड़े करने के लिए अलग-अलग व्यवस्था रहेगी।

    सहायक मंडल अभियंता आइके सिंह का कहना है कि गुरूवार से मार्ग के चौड़ीकरण करने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। जिन्होने बताया कि स्टेशन के दूसरी ओर सेकेंड इंट्री के निर्माण जारी है। जिनका कहना है कि एक प्रवेश द्वार इंजीनियरिंग व कार्य कार्यालय के पास व दूसरा लखनऊ मार्ग की ओर बनाया जाएगा। उनका कहना है कि पार्किंग की सुविधा मिलने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी।