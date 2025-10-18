इंजन की धमक से प्लेटफॉर्म नंबर पांच का साइडर भरभराकर गिरा, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन पर बना नया संयुक्त प्लेटफार्म नंबर चार-पांच विवादों में आ गया है। तकरीबन दो करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2020-21 में रेलवे निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए इस प्लेटफार्म को 2021-22 में हैंडओवर किया गया था। इसका उपयोग मुख्य रूप से लालगंज रेल कोच फैक्ट्री से तैयार बोगियों को खड़ा करने और मालगाड़ियों के ठहराव के लिए किया जा रहा है। हालांकि, अब तक इस प्लेटफार्म से कोई भी यात्री ट्रेन नहीं चलाई गई है।

मगर बुधवार को हुई एक घटना ने इस प्लेटफार्म की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंजन के निकलने के दौरान प्लेटफार्म नंबर पांच की पटरी धंस गई और साथ ही उसके साइडर (किनारे की संरचना) गिर गए। इस घटना से रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। यात्रियों ने निर्माण में हुई लापरवाही को इसका मुख्य कारण बताया है।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इंजन के गुजरते ही पटरी के किनारे बने प्लेटफार्म का कुछ अंश धंसने लगी और देखते ही देखते किनारे का हिस्सा भी बैठ गया। सौभाग्यवश कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन यह घटना भविष्य में बड़ी दुर्घटना का संकेत देती है। प्लेटफार्म निर्माण के समय गुणवत्ता की अनदेखी की गई थी।