इंजन की धमक से प्लेटफॉर्म नंबर पांच का साइडर भरभराकर गिरा, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल
रायबरेली रेलवे स्टेशन पर दो करोड़ की लागत से बने प्लेटफार्म नंबर चार-पांच में खामियां पाई गई हैं। इंजन गुजरने के दौरान प्लेटफार्म नंबर पांच की पटरी धंस गई और किनारे का हिस्सा गिर गया, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। यात्रियों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है, जिसके बाद अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन पर बना नया संयुक्त प्लेटफार्म नंबर चार-पांच विवादों में आ गया है। तकरीबन दो करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2020-21 में रेलवे निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए इस प्लेटफार्म को 2021-22 में हैंडओवर किया गया था। इसका उपयोग मुख्य रूप से लालगंज रेल कोच फैक्ट्री से तैयार बोगियों को खड़ा करने और मालगाड़ियों के ठहराव के लिए किया जा रहा है। हालांकि, अब तक इस प्लेटफार्म से कोई भी यात्री ट्रेन नहीं चलाई गई है।
मगर बुधवार को हुई एक घटना ने इस प्लेटफार्म की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंजन के निकलने के दौरान प्लेटफार्म नंबर पांच की पटरी धंस गई और साथ ही उसके साइडर (किनारे की संरचना) गिर गए। इस घटना से रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। यात्रियों ने निर्माण में हुई लापरवाही को इसका मुख्य कारण बताया है।
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इंजन के गुजरते ही पटरी के किनारे बने प्लेटफार्म का कुछ अंश धंसने लगी और देखते ही देखते किनारे का हिस्सा भी बैठ गया। सौभाग्यवश कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन यह घटना भविष्य में बड़ी दुर्घटना का संकेत देती है। प्लेटफार्म निर्माण के समय गुणवत्ता की अनदेखी की गई थी।
निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग की भी आशंका जताई जा रही है। रेलवे अधिकारियों द्वारा मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगने के दावे किए जा रहे हैं।
यात्री विश्वजीत,पप्पू ,दिवाकर,हंसराज का कहना है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए क्योंकि करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद यदि प्लेटफार्म धंस रहा है, तो यह सीधा भ्रष्टाचार और लापरवाही का संकेत है। उधर सहायक मंडल अभियंता आईके सिंह का कहना है कि सूचना पर टीम भेजकर जांच करवाया जा रहा है।जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
