    यूपी में बाधित होगी कई ट्रेनों की धुलाई, यहां पर हटाई जा रही पुरानी वॉशिंग लाइन

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:10 PM (IST)

    रायबरेली रेलवे स्टेशन पर पुरानी वाशिंग लाइन को हटाने से ट्रेनों की धुलाई और मरम्मत का काम प्रभावित होगा। नई वाशिंग लाइन तैयार है, पर हैंडओवर न होने से ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की धुलाई व मरम्मत के लिए बनी पुरानी वाशिंग लाइन को हटाया जा रहा है। अब कुछ दिनों तक यहां ट्रेनों की धुलाई और मरम्मत का कार्य नहीं हो सकेगा। हालांकि, स्टेशन परिसर में नई वाशिंग लाइन बनकर तैयार है, लेकिन हैंडओवर न होने के कारण उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है।

    स्टेशन के निकट वाशिंग लाइन पुरानी बनी है। इसमें 10 बोगियों को एक साथ खड़ा करके उनकी मरम्मत व उसमें जलभराव का कार्य कैरिज एवं वैगन विभाग की टीम करती है। यहां पर रायबरेली-रघुराजसिंह पैसेंजर, रायबरेली-ऊंचाहार पैसेंजर, रायबरेली -ऊंचाहार -कानपुर पैसेंजर व रायबरेली -जौनपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस की फिटनेश जांच की जाती है। इसके साथ ही आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना से आने वाली बोगियों की जांच भी की जा रही थी। अब पुरानी वाशिंग लाइन को हटाया जा रहा है।

    कैरिज एवं वैगन विभाग के इंचार्ज एके यादव का कहना है कि पुरानी वाशिंग लाइन में 10 बोगियों की मरम्मत एक साथ की जाती थी। पुरानी लाइन को हटाया जा रहा है। बजट मिलने पर उसका पुन: नया ढांचा तैयार किया जाएगा। इसको लेकर यहां पर बोगियों की जांच व मरम्मत पर रोक लगा दी गई है। 14-14 बोगियों को खड़ा करने के लिए दो नई वाशिंग लाइन बनाई गई हैं, लेकिन कार्यदायी संस्था ने अभी हैंडओवर नहीं किया है। इस समस्या से उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।