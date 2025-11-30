रेलवे बोर्ड ने केटरिंग नीति में किए बदलाव, रेलवे स्टेशनों पर अब मिलेंगे नामी ब्राण्ड्स के फूड आइटम्स
रेलवे बोर्ड ने केटरिंग नीति में बदलाव किया है। अब रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को नामी ब्रांड्स के फूड आइटम्स मिलेंगे। इस बदलाव से यात्रियों को बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे और उन्हें अधिक विकल्प मिलेंगे। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को अब भोजन व नाश्ते के बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे। रेलवे बोर्ड द्वारा केटरिंग नीति में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों के बाद यहां जल्द ही एयरपोर्ट की तर्ज पर प्रसिद्ध ब्राण्ड्स के फूड आउटलेट्स दिखाई देने लगेंगे।
रेलवे स्टेशन से होकर वर्तमान में लगभग 35 जोड़ी ट्रेनें गुजरती हैं, जिनमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने खाद्य सेवाओं में सुधार का निर्णय लिया है।
नई नीति के तहत हल्दीराम, बीकानेर, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी और पिज्जा हट जैसे नामी ब्रांड अब रेलवे स्टेशनों पर अपने उत्पाद उपलब्ध करवा सकेंगे। इससे यात्रियों को न सिर्फ स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा बल्कि विकल्प भी बढ़ेंगे।
अभी तक सामान्य स्टॉलों पर चाय, बिस्किट और स्नैक्स जैसे पारंपरिक आइटम ही उपलब्ध होते थे, लेकिन नई व्यवस्था के लागू होते ही यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी फूड सुविधाएं मिल सकेंगी।
वाणिज्य निरीक्षक प्रभारी डीडी शुक्ला का कहना है कि रेलवे की कैटरिंग नीति 2017 के अनुसार रेलवे स्टेशनों पर टी स्टाल, मिल्क बार और जूस बार इन इन श्रेणी में कैटरिंग स्टाल आवंटित किए जाते थे। टी स्टाल में चाय के साथ बिस्किट और स्नैक्स मिलता है।जूस बार के स्टाल पर दूध से बने उत्पाद मिलते हैं।
अब कैटिरंग नीति में बदलाव करते हुए प्रीमियम ब्रांड आउटलेट श्रेणी को शामिल किया गया है। ई-आक्शन से पांच वर्षों के लिए इस श्रेणी में आटलेट शामिल होंगे। इस बदलाव से स्टेशनों पर हल्दीराम,बीकानेरवाला, मैकडोनाल्ड्स, पिज्जा हट जैसे ब्रांड आउटलेट खुल सकेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।