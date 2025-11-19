Language
    रायबरेली में SP ने पांच निरीक्षकाें समेत 66 पुलिसकर्मियों का क‍िया तबादला, हरचंदपुर थानाध्यक्ष लाइन हाजिर

    By Safeer Ahmed Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 09:35 PM (IST)

    पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने मंगलवार की देर रात हरचंदपुर थानाध्यक्ष बृजेश कुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही पांच निरीक्षकों समेत 66 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने मंगलवार की देर रात हरचंदपुर थानाध्यक्ष बृजेश कुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही पांच निरीक्षकों समेत 66 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है।

    आइजीआरएस सेल प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार को एसपी का पीआरओ, कोतवाली नगर के अतिरिक्त निरीक्षक विनय कुमार तिवारी को प्रभारी निरीक्षक यातायात, यातायात निरीक्षक इंद्रपाल सिंह सेंगर को अपराध शाखा, अपराध शाखा में तैनात निरीक्षक विजेंद्र कुमार शर्मा को प्रभारी आइजीआरएस सेल, पुलिस लाइंस में रहे निरीक्षक जितेंद्र कुमार ओझा को कोतवाली नगर का अतिरिक्त निरीक्षक बनाया गया है। इसके अतिरिक्त एसपी ने 12 उप निरीक्षकों व 49 मुख्य आरक्षी व आरक्षियों को स्थानांतरित किया है।

