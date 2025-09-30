पूजास्थल हो या कोई दुकान, जहां भीड़ दिखती… वहीं पहुंच जाता था ग्रुप, मां-बेटी समेत आठ महिलाएं गिरफ्तार

पूजास्थल हो या कोई दुकान, जहां भीड़ दिखती… वहीं पहुंच जाता था ग्रुप, मां-बेटी समेत आठ महिलाएं गिरफ्तार
रायबरेली पुलिस ने अंतरजनपदीय चोरी गिरोह की आठ महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इन महिलाओं को चोरी की योजना बनाते हुए पकड़ा गया जिनके पास से चोरी के गहने और औजार बरामद हुए हैं। ये महिलाएं दो समूहों में बंटकर ज्वेलरी की दुकानों मेलों और पूजा स्थलों जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चोरी करती थीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। चोरी के अंतरजनपदीय गिरोह की आठ महिला आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्षेत्राधिकारी नगर अरुण कुमार ने बताया कि सभी आरोपित गैर जनपद की रहने वाली हैं।
आरोपियों को चोरी की योजना बनाते हुए एसओजी प्रभारी विजेंद्र शर्मा की अगुवाई में टीम द्वारा पकड़ा गया है। आरोपियों के पास से तीन पीली धातु की चेन, तीन कटर व एक ब्लेड बरामद किया गया है। सभी को नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है।
क्षेत्राधिकारी ने बताया कि 20 सितंबर को शहर के कचहरी रोड स्थित एक ज्वेलरी शोरूम के संचालक पुष्पेंद्र कुमार सोनी ने तहरीर देकर बताया कि 13 सितंबर को उनके शोरूम में दो महिलाएं आईं और गहने देखने के बहाने करीब 20 ग्राम की सोने की चेन चुरा ले गईं, जिसकी कीमत लगभग दो लाख रुपये है।
सीओ का कहना है कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच आरंभ की गई। जांच के दौरान सूचना मिली कि आरोपित महिलाएं दोबारा चोरी की योजना बना रही हैं।
टीम द्वारा गोरखपुर के जरलही थाना बासगांव निवासी महिमा, बस्ती के मुंडियारी निवासी शशिकला उर्फ मीना, शशिकला की पुत्री व सिद्धार्थनगर तरघौना थाना लाेटन निवासी सरिता, गोरखपुर के खडसरी थाना बड़हलगंज की रहने वाली सुनीता, जनपद महराजगंज के खेसरारी थाना कोठीबाग निवासी बिंदू उर्फ बीना, अंबेडकर नगर के मुंगराडीला थाना जलालपुर की उर्मिला, गोरखपुर के जरलही थाना बासगांव की गीता व जरलही कोढ़ीराम निवासी रिंकी को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपियों ने बताया कि वे दो गिरोह में बंटकर ज्वेलरी शाप, मेला, पूजा स्थलों आदि भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाती हैं और वहां चोरी की वारदात को अंजाम देकर निकल जाती हैं।
