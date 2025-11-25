यूपी के इस रेलवे स्टेशन पर 2 साल से नहीं खुला शौचालय, यात्रियों को हो रही परेशानी
रायबरेली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो-तीन पर बना सुलभ शौचालय दो साल बाद भी शुरू नहीं हो पाया है। इस प्लेटफॉर्म से कई महत्वपूर्ण ट्रेनें गुजरती हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। 2021-22 में यात्रियों की सुविधा के लिए इसका निर्माण कराया गया था, लेकिन अभी तक यह शुरू नहीं हो सका है। यात्री शौचालय को खुलवाने की मांग कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो-तीन पर बनाए गए सुलभ शौचालय का शुभारंभ दो वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं हो सका है। लखनऊ से आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, त्रिवेणी, नौचंदी, पद्मावत, अमृतसर–हावड़ा मेल, जनता एक्सप्रेस सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनें इसी संयुक्त प्लेटफॉर्म से गुजरती हैं।
रोजाना सैकड़ों यात्रियों की आवाजाही होने के बावजूद यहां मूलभूत सुविधा के अभाव में यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वर्ष 2021-22 में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म संख्या दो-तीन पर सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया था। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसके शुरू करने की तैयारी भी की गई, मगर किसी कारणवश इसका औपचारिक शुभारंभ अब तक नहीं हो पाया।
हालत यह है कि शौचालय का ढांचा तैयार होने के बावजूद उसको बंद जंजीर से जकड़कर किया गया है। यात्री कमल श्रीवास्तव,धीरेन्द्र ,जगलाल , आशीष कुमार का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों से आने जाने वाले यात्रियों का आवाजाही रहती है। लंबी दूरी की ट्रेनों के इंतजार में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सबसे अधिक कठिनाई होती है।
यात्रियों ने संबंधित अधिकारियों से शौचालय को खोले जाने की मांग भी की है। यातायात निरीक्षक राजेश कुमार का कहना है कि समस्या से निजात दिलाने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्राचार किया जाएग। जिन्होने बताया कि प्लेटफार्म नंबर एक पर दो सुलभ शौंचालय है। जो रात में नही खुले थे इसको लेकर कार्यदायी संस्था को नोटिस जारी मंगलवार को दिया गया है।
