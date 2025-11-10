Language
    Delhi Blast: दिल्ली में ब्लास्ट के बाद रायबरेली में अधिकारियों ने तेज की जांच, इस स्थानों पर अलर्ट जारी

    By Pulak Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:55 PM (IST)

    दिल्ली में धमाके के बाद रायबरेली में अधिकारी हरकत में आ गए हैं। शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस हाई अलर्ट पर है। वरिष्ठ अधिकारी खुद सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है।

    दिल्ली में विस्फोट के बाद दौड़े अफसर।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास कार में विस्फोट की घटना के बाद जनपद में भी अलर्ट जारी हो गया है। रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टेशन, प्रमुख बाजारों तक पुलिस अफसर दौड़े और गहन छानबीन की।

    सभी को हिदायत दी गई कि कोई भी संदिग्ध सामान दिखे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। इसके साथ ही जिले के प्रमुख संस्थान एनटीपीसी, आधुनिक रेलडिब्बा कारखाना और एम्स को अलर्ट किया गया है।

    दिल्ली की घटना के बाद रेलवे स्टेशन में सतर्कता बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक एके सिंह ने आरपीएफ के जवानों के साथ सोमवार को स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया।

    निरीक्षक एके सिंह ने अपनी टीम के साथ स्टेशन परिसर, पार्किंग स्थल, स्टेशन के सामने रोड तक, मुख्य गेट, पार्किंग स्थल, प्रतीक्षालयों, टिकट काउंटरों और प्लेटफार्मों पर छानबीन की। वहीं, पुलिस ने मुख्य बाजार, बस स्टेशन आदि में चेकिंग अभियान चलाया।

    अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा का कहना है कि एनटीपीसी, आधुनिक रेलडिब्बा कारखाना और एम्स को अलर्ट किया गया है। वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके सभी पुलिस अधिकारियों को अलर्ट करते हुए गहन तलाशी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।