    Raebareli News: गांजा पीने के दौरान हुआ था विवाद, बदला लेने के लिए चार साथियों के साथ मिलकर की विनीत की हत्या

    By Safeer Ahmed Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 03:59 PM (IST)

    रायबरेली में गांजा पीने के दौरान हुए झगड़े के बाद विनीत नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बदला लेने के लिए चार साथियों ने मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। चंदापुर के ओया गांव निवासी विनीत की हत्या का पुलिस ने राजफाश कर दिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना के दो दिन पूर्व मृतक का एक आरोपित से गांजा पीने के दौरान विवाद हुआ था। जिसका बदला लेने के लिए आरोपित ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर विनीत की फंटी से पीटकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपित की तलाश की जा रही है।

    पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह ने बताया कि मंगलवार की सुबह ओया गांव निवासी विनीत सिंह का शव उसी के ट्यूबवेल पर पड़ा मिला था। मृतक के भाई अमरदीप सिंह की तहरीर पर चार आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के आधार पर चंदापुर के ग्राम देवरी मजरे ओया निवासी प्रांजुल को अशरफाबाद मोड़ के पास से, मिल एरिया के पूरे ठकुराइन मजरे अमावां निवासी सूरज उर्फ अन्नू, जितेंद्र यादव व कुनाल यादव को महराजगंज रोड पर नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है।

    पूछताछ में आरोपित प्रांजुल यादव ने बताया कि वह मृतक विनीत के यहां अक्सर गांजा पीने जाता था। 22 नवंबर की शाम वह विनीत के ट्यूबवेल पर गांजा पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसका विनीत से विवाद हो गया, जिस पर विनीत ने गाली गलौज करते हुए कालर पकड़कर उसे धक्का देकर धमकाते हुए वहां से भगा दिया। अपमान का बदला लेने के लिए सोमवार की शाम प्रांजुल ने अपने दोस्त कुनाल, सूरज, जितेंद्र व शुभम के साथ पहरेमऊ बाजार में शराब पी।

    इसके बाद सभी रात करीब आठ बजे बाइक से विनीत के ट्यूबवेल पहुंचे, जहां विनीत चारपाई पर बैठा चिलम पी रहा था। प्रांजुल के अनुसार उसे देखकर विनीत ने पूछा गांजा पीने आए हो और ये कहते हुए उसने चिलम प्रांजुल की ओर बढ़ा दी। इसी दौरान ट्यूबवेल के पीछे छिपे सभी साथी सामने आ गए और दीवार के किनारे रखी लकड़ी की मोटी फंटी उठाकर विनीत के सिर पर वार कर दिया।

    जब विनीत थोड़ा लड़खड़ाया तो आरोपितों ने उस पर फिर हमला कर दिया और वहां से भाग निकले। करीब 200 मीटर आने के बाद सूरज ने कहा कि विनीत का मोबाइल वहीं पड़ा है, कहीं ऐसा न हो कि वह किसी को फोन कर दे। इस पर आरोपित वापस लौटे और जमीन पर तड़प रहे विनीत को खींचकर ट्यूबवेल के कमरे में कर दिया व विनीत का मोबाइल लेकर फरार हो गए। बाद में आरोपितों ने विनीत का मोबाइल तोड़कर नहर में फेंक दिया। एसपी ने बताया कि चारों आरोपितों को जेल भेजा जा रहा है, साथ ही पांचवें आरोपित की तलाश की जा रही है।