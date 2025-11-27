Raebareli News: गांजा पीने के दौरान हुआ था विवाद, बदला लेने के लिए चार साथियों के साथ मिलकर की विनीत की हत्या

जागरण संवाददाता, रायबरेली। चंदापुर के ओया गांव निवासी विनीत की हत्या का पुलिस ने राजफाश कर दिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना के दो दिन पूर्व मृतक का एक आरोपित से गांजा पीने के दौरान विवाद हुआ था। जिसका बदला लेने के लिए आरोपित ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर विनीत की फंटी से पीटकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपित की तलाश की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह ने बताया कि मंगलवार की सुबह ओया गांव निवासी विनीत सिंह का शव उसी के ट्यूबवेल पर पड़ा मिला था। मृतक के भाई अमरदीप सिंह की तहरीर पर चार आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के आधार पर चंदापुर के ग्राम देवरी मजरे ओया निवासी प्रांजुल को अशरफाबाद मोड़ के पास से, मिल एरिया के पूरे ठकुराइन मजरे अमावां निवासी सूरज उर्फ अन्नू, जितेंद्र यादव व कुनाल यादव को महराजगंज रोड पर नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ में आरोपित प्रांजुल यादव ने बताया कि वह मृतक विनीत के यहां अक्सर गांजा पीने जाता था। 22 नवंबर की शाम वह विनीत के ट्यूबवेल पर गांजा पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसका विनीत से विवाद हो गया, जिस पर विनीत ने गाली गलौज करते हुए कालर पकड़कर उसे धक्का देकर धमकाते हुए वहां से भगा दिया। अपमान का बदला लेने के लिए सोमवार की शाम प्रांजुल ने अपने दोस्त कुनाल, सूरज, जितेंद्र व शुभम के साथ पहरेमऊ बाजार में शराब पी।

इसके बाद सभी रात करीब आठ बजे बाइक से विनीत के ट्यूबवेल पहुंचे, जहां विनीत चारपाई पर बैठा चिलम पी रहा था। प्रांजुल के अनुसार उसे देखकर विनीत ने पूछा गांजा पीने आए हो और ये कहते हुए उसने चिलम प्रांजुल की ओर बढ़ा दी। इसी दौरान ट्यूबवेल के पीछे छिपे सभी साथी सामने आ गए और दीवार के किनारे रखी लकड़ी की मोटी फंटी उठाकर विनीत के सिर पर वार कर दिया।