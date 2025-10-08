रायबरेली की घटना संविधान के प्रति घोर अपराध: राहुल गांधी; चोर की आशंका पर हुई थी युवक की हत्या

रायबरेली के ऊंचाहार में हुई हरिओम वाल्मीकि की हत्या पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सांसद राहुल गांधी ने दुख जताया है। उन्होंने इस घटना को संविधान के खिलाफ अपराध बताया और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का वादा किया। राहुल गांधी ने कहा कि यह हत्या इंसानियत संविधान और न्याय की हत्या है। पुलिस ने मामले में नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। ऊंचाहार में एक अक्टूबर की रात फतेहपुर निवासी हरिओम वाल्मीकि की चोर होने के आशंका में ग्रामीणों द्वारा पीटकर हत्या के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक पत्र इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। मंगलवार को जारी पत्र में घटना की कड़े शब्दों में निंदा की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा है कि जो रायबरेली में हुआ वह संविधान के प्रति घोर अपराध है। हिंसा किसी भी सभ्य समाज की निशानी नहीं हो सकती, इसलिए हरिओम के साथ जो हुआ वह हमारी सामूहिक नैतिकता पर गहरा प्रश्न है। लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वो पीड़ित परिवार के साथ हैं, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। यह हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है। ऊंचाहार में एक अक्टूबर की रात फतेहपुर के तारा का पुरवा निवासी हरिओम की भीड़ ने पीटकर निर्मम हत्या कर दी थी। इस घटना के के बाद राजनीति गर्म है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने फतेहपुर पहुंच कर सांसद राहुल गांधी से मृतक हरिओम के पिता गंगादीन की फोन पर बात कराई थी।

हरिओम की हत्या के मामले में पुलिस ने चार अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह ने बताया कि हरिओम मानसिक रूप से बीमार था। जब भीड़ ने उसे पकड़ा तो वह सही से अपनी पहचान नहीं बता सका, जिसके चलते भीड़ ने पीटकर उसकी हत्या कर दी।