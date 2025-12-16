शिकायतों के बाद भी मनमाने स्थानों पर हो रहा लग्जरी बसों का ठहराव, यात्री परेशान

जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम डिपो की लग्जरी बसों के लिए जनपद में अभी तक कोई स्थायी ठहराव की व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई है। इसके चलते यात्रियों को रेस्टोरेंट और ढाबों के पास ही बस पकड़नी पड़ती है। मनमाने तरीके से हो रहे बसों के इस ठहराव को लेकर यात्रियों ने कई बार शिकायतें कीं, लेकिन परिवहन विभाग द्वारा अभी तक किसी निश्चित स्थल का चयन नहीं किया जा सका है, जबकि प्रतिदिन बड़ी संख्या में जनपद के यात्री लग्जरी बसों से सफर करते हैं।

यात्री देवनाथ पाल, कपिल अग्रहरि, रियाज अहमद, दीपेंद्र, अनुज ने बताया कि लग्जरी बसें चालक और परिचालक की मर्जी के अनुसार बीच रास्ते पर रोकी जाती हैं। इससे न सिर्फ यात्रियों को असुविधा होती है, बल्कि रात के समय असुरक्षित स्थानों पर उतरने की मजबूरी रहती है।

यात्रियों का कहना है कि कई अपंजीकृत रेस्टोरेंट व ढाबों पर भी लग्जरी बसों का नियमित ठहराव कराया जा रहा है। इन ठिकानों पर चालक और परिचालक को भोजन के साथ अतिरिक्त लाभ भी दिया जाता है, जिसके कारण बसों को वहीं रोका जाता है।

परिवहन विभाग द्वारा बस ठहराव स्थलों को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई, जबकि यह स्थिति वर्षों से है। यात्रियों ने मांग की है कि लग्जरी बसों के लिए जिले में तय मानक स्थल निर्धारित किए जाएं व अपंजीकृत ढाबों पर रोक लगाई जाए। यात्रियों का कहना है कि यदि जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वे सामूहिक शिकायत के साथ धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा।