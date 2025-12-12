सेंध लगाकर शराब की दुकान से 1.32 लाख नकदी व बोतलें चोरी, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना

जागरण संवाददाता, रायबरेली। बेखौफ चोरों ने बुधवार की देर रात किशुनदासपुर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान को निशाना बनाया। सेंध काटकर दुकान में घुसे चोरों ने उक लाख 32 हजार रुपये नकदी व शराब की बोतलें पार कर दी। सुबह दुकान पहुंचे सेल्समैन को मामले की जानकारी हुई। पीड़ित के अनुसार पूरी घटना दुकान में लगे सीसी कैमरे में रिकार्ड हुई है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पूरे प्रताप सिंह मजरे किसुनदासपुर निवासी शनि चौरसिया किसुनदासपुर गांव स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में सेल्समेन हैं। शनि ने पुलिस को बताया कि प्रतिदिन की तरह बुधवार की रात भी वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। देर रात बेखाैफ चोर दुकान के पीछे की दीवार में सेंध लगाकर अंदर घुस गए।

चोरों ने इस दौरान अलमारी के लाकर का ताला तोड़ कर उसमें रखी नकदी व शराब की बोतलें पार कर दी। गुरुवार की सुबह जब वह दुकान पहुंचे तो आलमारी के लाकर का टूटा ताला व शराब की बोतलें न देख उन्हें दुकान में चोरी होने की जानकारी हुई। इस पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए।

मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने दुकान में लगे सीसी कैमरे का फुटेज खंगाला तो उसमें एक नकाबपोश चोरी करते हुए दिखाई दिया। शनि के अनुसार आलमारी में शराब बिक्री के करीब एक लाख 32 हजार 10 रुपये व लगभग 10 हजार रुपये की अंग्रेजी शराब की बोतलें चोरी हुई हैं।