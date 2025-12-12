Language
    सेंध लगाकर शराब की दुकान से 1.32 लाख नकदी व बोतलें चोरी, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना

    By Safeer Ahmed Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:56 AM (IST)

    रायबरेली में एक शराब की दुकान में सेंध लगाकर 1.32 लाख रुपये की नकदी और शराब की बोतलें चोरी हो गईं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस म ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। बेखौफ चोरों ने बुधवार की देर रात किशुनदासपुर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान को निशाना बनाया। सेंध काटकर दुकान में घुसे चोरों ने उक लाख 32 हजार रुपये नकदी व शराब की बोतलें पार कर दी।

    सुबह दुकान पहुंचे सेल्समैन को मामले की जानकारी हुई। पीड़ित के अनुसार पूरी घटना दुकान में लगे सीसी कैमरे में रिकार्ड हुई है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

    पूरे प्रताप सिंह मजरे किसुनदासपुर निवासी शनि चौरसिया किसुनदासपुर गांव स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में सेल्समेन हैं। शनि ने पुलिस को बताया कि प्रतिदिन की तरह बुधवार की रात भी वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। देर रात बेखाैफ चोर दुकान के पीछे की दीवार में सेंध लगाकर अंदर घुस गए।

    चोरों ने इस दौरान अलमारी के लाकर का ताला तोड़ कर उसमें रखी नकदी व शराब की बोतलें पार कर दी। गुरुवार की सुबह जब वह दुकान पहुंचे तो आलमारी के लाकर का टूटा ताला व शराब की बोतलें न देख उन्हें दुकान में चोरी होने की जानकारी हुई। इस पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए।

    मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने दुकान में लगे सीसी कैमरे का फुटेज खंगाला तो उसमें एक नकाबपोश चोरी करते हुए दिखाई दिया। शनि के अनुसार आलमारी में शराब बिक्री के करीब एक लाख 32 हजार 10 रुपये व लगभग 10 हजार रुपये की अंग्रेजी शराब की बोतलें चोरी हुई हैं।

    घटना को लेकर लोगों में रोष है। लोगों का कहना है कि आए दिन हो रही चोरी की वारदातों से साफ है कि स्थानीय पुलिस रात्रि गश्त को लेकर गंभीर नहीं है।

    प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार राय का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है, सीसी कैमरे के फुटेज के आधार पर जल्द ही चोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।