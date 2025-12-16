रायबरेली केलालगंज रेलवे स्टेशन पर बढ़ेंगी सुविधाएं, यात्री शेड का होगा विस्तार

Language
    By Parbhat Shukla Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:49 PM (IST)

    संवाद सूत्र, लालगंज (रायबरेली)। अमृत भारत योजना के तहत चयनित रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण कराया जाना है। इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। यात्री शेड बनाने के साथ ही अन्य सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।

    बता दें कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक के पीछे 12 से अधिक रेलवे कालोनी बनी है। इनमें आवागमन के लिए अब तक पुख्ता मार्ग नहीं था। कालोनियों के चारों तरफ गंदगी, जलभराव व जंगली बबूल की झाड़ियां खड़ी हुई थी। कालोनियां भी जर्जर हो चुकी हैं। स्टेशन परिसर में भी यात्रियों के बैठने के लिए बेहद कम जगह पर टिनशेड की सुविधा है।

    स्टेशन आने वाले बेतरतीब अपने वाहन खड़े कर देते थे। ई-रिक्शा और चौपहिया वाहनों से वहां जाम की स्थिति हो जाती थी जिससे आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब कालोनियों के निकट से लखनऊ रोड़ को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग का निर्माण किया जाएगा, जिससे स्टेशन आने जोन वालों समेत कालोनियों में रहने वालों को सहूलियत होगी।

    प्लेटफार्म पर यात्री शेड का विस्तार होगा, इसको लेकर प्लेटफार्म पर निर्माण भी प्रारंभ हो गया है। यात्री प्रतीक्षालय भी बनेगा, जिससे साधारण टिकट लेने वालों को भी बैठने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। वाहन स्टैंड भले ही अभी बनना शेष हो, लेकिन वाहन स्टैंड का ठेका दे दिया गया है। अब दो पहिया से लेकर चौपहिया व ईरिक्शा चालकों को स्टेशन परिसर में अपना वाहन खड़ा करने के लिए निर्धारित शुल्क अदा करना होगा। स्टेशन पर शीघ्र कैंटीन संचालित करने के प्रयास भी हो रहे हैं।