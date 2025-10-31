रायबरेली में कार्तिक पूर्णिमा पर बढ़ेंगे 59 बसों के फेरे, बनाए गए दो अस्थाई बस स्टेशन

जागरण संवाददाता, रायबरेली। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। रायबरेली डिपो से कुल 176 बसों में से 59 बसों के फेरे गंगा तट तक बढ़ाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को स्नान के लिए आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इन बसों में निगम की 48 बसें तथा सात अनुबंधित बसें शामिल हैं।

डलमऊ गंगा घाट पर इस बार अधिक भीड़ की संभावना को देखते हुए परिवहन विभाग ने शहर, ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों तथा गैर जनपदों से कुल 55 बसें संचालित करने की योजना बनाई है। इनमें चार बसें शटल सेवा के रूप में लगातार घाट तक चलेंगी, जबकि चार बसों को लालगंज होकर गेगासो गंगा घाट तक भेजा जाएगा।

गंगा तट डलमऊ में सराय दिलावर और मौहारी बाग के पास दो अस्थाई बस स्टेशन बनाए गए हैं, ताकि यात्रियों को बसों में चढ़ने और उतरने में सुविधा मिल सके। भीड़-भाड़ के दौरान संचालन पर निगरानी रखने के लिए परिवहन विभाग ने 35 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। साथ ही 4 से 6 नवंबर तक सभी बसों का संचालन विशेष नियंत्रण में रहेगा।

इस अवधि में किसी भी चालक, परिचालक या परिवहन कर्मी की छुट्टी निरस्त कर दी गई है, जिससे सेवा सुचारु रूप से चल सके। बसों के निगरानी को लेकर कटघर में एक चेकिंग प्वाइंट भी बनाया जाएगा, जहां बसों की जांच व निगरानी की जाएगी। परिवहन अधिकारियों का कहना है कि सभी व्यवस्थाएं यात्री सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर की गई हैं।

कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के डलमऊ पहुंचने की संभावना को देखते हुए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है, ताकि किसी यात्री को असुविधा न हो। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि पांच नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा को लेकर 59 बसों के फेरे डिपो के गंगा तटों तक मेला के दौरान तीन दिन के लिए बढ़ाए जाएंगे।