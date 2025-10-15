Language
    रायबरेली के हरिओम हत्याकांड का 15वां आरोपी ग‍िरफ्तार, अन्य की तलाश में जुटी पुल‍िस

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 02:10 PM (IST)

    रायबरेली में हरिओम हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 15वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश में सक्रिय रूप से जुटी हुई है। मामले की तह तक जाने और सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए गहन जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। ऊंचाहार के ईश्वरदासपुर रेलवे स्टेशन के पास हुई फतेहपुर निवासी हरिओम की हत्या के मामले में पुलिस ने एक अन्य आरोपित को गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक कुल 15 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि अन्य आरोपितों की तलाश जारी है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    क्षेत्राधिकारी गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि बुधवार की सुबह मुखबिर की सूचना पर ऊंचाहार पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पचखरा रेलवे क्रॉसिंग के पास घेराबंदी कर 15वें आरोपित ऊंचाहार के बनियन का पुरवा मजरे पचखरा निवासी अजय कुमार अग्रहरि को गिरफ्तार किया गया है।

    सीओ ने बताया कि मामले में कुल 15 आरोपितों को पकड़ा जा चुका है। अन्य आरोपितों की तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही है, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि एक अक्टूबर की देर रात फतेहपुर निवासी हरिओम ऊंचाहार के नई बस्ती स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे। पहरा दे रहे ग्रामीणों ने चोर समझ कर उन्हें पकड़ लिया। मानसिक रूप से स्वस्थ न होने के कारण हरिओम अपनी पहचान सही से नहीं बता सके, जिसके चलते ग्रामीणों ने पीट-पीट कर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी।