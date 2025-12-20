Language
    रायबरेली में चार बीघा जमीन के लालच में नाती ने नानी की पीटकर कर दी हत्या

    By Safeer Ahmed Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 10:15 PM (IST)

    रायबरेली में चार बीघे जमीन के लालच में एक नाती ने अपनी नानी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। आरोपी नाती जमीन अपने नाम कराना चाहता था और इसी बात को लेकर उसने ...और पढ़ें

    चार बीघे जमीन के लालच में नाती ने नानी की पीटकर कर दी हत्या।

    संवाद सूत्र, जगतपुर (रायबरेली)। चार बीघे जमीन के लालच में एक युवक ने अपनी नानी को पीटकर मार डाला। दिनभर वृद्ध महिला का शव पूजा घर में पड़ा रहा। शाम के समय ग्रामीण अंदर गए तो उन्हें घटना की जानकारी हो सकी। इसकी सूचना पर पुलिस पहुंची। मृतका के भाई ने नाती के विरुद्ध नामजद हत्या की तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने एफआआर दर्ज करके आराेपित नाती को पकड़ लिया।

    पूरे हरि भजन मजरे सान्हूकुआं गांव निवासी प्रभु देवी के पति जागेश्वर की पांच साल पहले मौत हो गई थी। प्रभु देवी की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी गायत्री शेरगंज व छोटी बेटी गीता शंकरपुर में ब्याही है। जागेश्वर की मौत के बाद प्रभु देवी के पास गायत्री का बेटा पुष्पेंद्र व गीता का बेटा बब्बी रहने लगा।

    ग्रामीणों के अनुसार शुक्रवार की सुबह पुष्पेंद्र अपनी नानी को बताकर जिला मुख्यालय मजदूरी करने चला गया, जबकि बब्बी घर पर ही था। प्रभुदेवी के घर का दरवाजा दिनभर न खुला तो शाम के समय आसपास के लाेगों ने उन्हें आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

    इस पर लोगों ने अंदर जाकर देखा तो पूजा घर में वृद्धा लहूलुहान हालत में पड़ी मिली। इस पर लोगों के होश उड़ गए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की।

    मृतका के भाई डीह के लोधवारी निवासी जगदीश प्रसाद ने पुलिस को तहरीर देकर बब्बी पर बहन की हत्या करने का आरोप लगाया। इस पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया।

    जगदीश ने बताया कि शुक्रवार की सुबह गायत्री ने अपनी मां से फोन पर बात की थी। अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा का कहना है कि तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपित बब्बी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    पूछताछ में आरोपित ने बताया कि प्रभु देवी पूर्व में भूमि का बंटवारा कर चुकी थी, लेकिन फसल के लेन देन को लेकर उन्होंने अपनी चार बीघे भूमि वापस ले ली थी।

    साथ ही नानी की बातचीत से लगता था कि वह संपत्ति मौसी के नाम कर देंगी, जिससे वह काफी तनाव में था और उसने पूजा करते समय नानी के सिर पर पीछे से डंडे से वार कर हत्या कर दी।