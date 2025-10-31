Language
    रायबरेली में भूत उतारने के नाम पर युवक से चार लाख की ठगी, बीमारी ठीक करने के लिए बाबा ने कराया पूजा-पाठ

    By Parbhat Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 10:39 PM (IST)

    रायबरेली में एक बाबा ने भूत भगाने और बीमारी ठीक करने के नाम पर एक युवक से चार लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी बाबा ने युवक को पूजा-पाठ के नाम पर ठगा और किश्तों में पैसे लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    भूत उतारने के नाम पर युवक से चार लाख रुपये की ठगी।

    संवाद सूत्र, महराजगंज (रायबरेली)। पिंडारी खुर्द गांव में ठगों ने भूत उतारने के नाम पर एक युवक से चार लाख रुपये ऐंठ लिया। कोतवाली में सुनवाई न हाेने पर युवक ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। गांव निवासी पीयूष गुप्ता ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसकी मां करीब एक साल से बीमार हैं। इसी सिलसिले में फुरसतगंज निवासी एक व्यक्ति के कहने पर वह फुरसतगंज के एक बाबा से मिला।

    इसके बाद बाबा अपने तीन साथियों के साथ उसके घर पहुंचे। आरोप है कि बाबा ने घर पर भूत का साया व इसी कारण मां के बीमार होने की बात बताई। साथ ही पूजा करने व मां की बीमारी ठीक करने के लिए उससे चार लाख रुपये रुपये मांगे।

    युवक का कहना है कि बाबा के झांसे में आकर उसने रुपये दे दिए। करीब दो माह पूर्व बाबा ने पूजा कराई। घर पर ही लोटा मिट्टी के अंदर रखवा दिया। परिवारजन से रोज अगरबत्ती लगाने व पूजा करने की बात कही। साथ ही कहा कि इससे धीरे धीरे उसकी मां ठीक हो जाएंगी।

    युवक का कहना है कि मां को दो महीने बाद आराम नहीं मिला तो उसे अपने साथ ठगी होने का अहसास हुआ। उसने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। कोतवाल जगदीश यादव का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है।