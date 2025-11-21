रायबरेली में केंद्र पर नहीं मिला बीज, किसानों की बढ़ रही परेशानियां 

संवादसूत्र, जागरण, शिवगढ़ (रायबरेली)। लगभग एक लाख हजार आबादी वाले विकास क्षेत्र में करीब 35 हजार से अधिक किसान है। किसानों को सस्ते रेट में बीज व दवाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए राजकीय बीज भंडार केंद्र बना हुआ है। बीते एक सप्ताह से यहां गेंहू का बीज उपलब्ध नहीं है। इससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कस्बा स्थित राजकीय बीज भंडार केंद्र में एक सप्ताह से बीज न होने से केंद्र पर आने वाले किसान मायूस होकर वापस लौट रहे है। किसान अतुल सिंह, राजेश कुमार, माताफेर, राम प्रसाद, जगजीवन का कहना है कि तीन दिन से बीज लेने के लिए राजकीय बीज भंडार केंद्र के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन हर बार मायूस होकर लौटना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि जिम्मेदारों से पूछने पर बताते है कि जो बीज आया था, वह बिक गया है, जब और बीज आएगा तब मिल पाएगा। किसानों का का कहना है कि केंद्र पर केवल पहुंच वाले किसानों को अनुदान वाला गेहूं मिलता है, बिना पहुंच वाले किसान जब जाते हैं तो जिम्मेदार बीज खत्म होने की बात कहते है।