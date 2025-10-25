अंडे खाए, पर पैसा नहीं दिए; रायबरेली में सड़क पर कंटेनर खड़ा कर चालक ने किया जमकर हंगामा

जागरण संवाददाता, रायबरेली। लालगंज कस्बे के बेहटा चौराहे पर उसे समय जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई जब नशे में धुत एक कंटेनर चालक ने अपना वाहन चौराहे पर खड़ा कर दिया। घटना शुक्रवार की रात लगभग 9 बजे की है। बताया गया है कि धान लाद कर जा रहे कंटेनर चालक ने बेहटा चौराहे के निकट एक ठेलिया पर अंडा खाया और बिना रुपए दिए ही जाने लगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दुकानदार ने उससे रुपए मांगे तो नशे में धुत कंटेनर चालक विवाद करने लगा। इसी बीच उसने कंटेनर में मवेशी व मांस लदे होने की बात कही तो मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी।