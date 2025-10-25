Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अंडे खाए, पर पैसा नहीं दिए; रायबरेली में सड़क पर कंटेनर खड़ा कर चालक ने किया जमकर हंगामा

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 09:46 AM (IST)

    रायबरेली के लालगंज में एक कंटेनर चालक ने नशे की हालत में बेहटा चौराहे पर हंगामा किया। उसने अंडे खाकर पैसे नहीं दिए और विवाद करने लगा। चालक ने कंटेनर में मवेशी होने की झूठी बात भी कही। पुलिस ने कंटेनर खुलवाया तो उसमें धान मिला। नशे में धुत चालक के हंगामे से चौराहे पर जाम लग गया, जिसे पुलिस ने शांत कराया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। लालगंज कस्बे के बेहटा चौराहे पर उसे समय जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई जब नशे में धुत एक कंटेनर चालक ने अपना वाहन चौराहे पर खड़ा कर दिया। घटना शुक्रवार की रात लगभग 9 बजे की है। बताया गया है कि धान लाद कर जा रहे कंटेनर चालक ने बेहटा चौराहे के निकट एक ठेलिया पर अंडा खाया और बिना रुपए दिए ही जाने लगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुकानदार ने उससे रुपए मांगे तो नशे में धुत कंटेनर चालक विवाद करने लगा। इसी बीच उसने कंटेनर में मवेशी व मांस लदे होने की बात कही तो मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी।

    पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कंटेनर खुलवाया तो उसमें धान लदा हुआ था। काफी देर तक नशे में धुत चालक हंगामा करता रहा जिसके चलते सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस ने कंटेनर किनारे कराते हुए चालक को काफी देर तक रोके रखा। नशा उतरने पर पुलिस ने उसे समझा बुझा कर वहां से रवाना किया। कंटेनर चालक सुल्तानपुर निवासी रणजीत सिंह बताया गया है।