रायबरेली में धनतेरस पर 200 करोड़ से अधिक का कारोबार, बाजारों में उमड़ी भीड़ से व्यापारियों के चेहरे खिले

जागरण संवाददाता, रायबरेली। धनतेरस पर शुक्रवार को जनपद की बाजारों में जमकर धनवर्षा हुई। सुबह से शुरू हुआ ग्राहकों के बाजार आने का सिलसिला शाम होते होते और तेज हो गया। हालांकि सुबह से ही सभी बाजारों में भीड़ रही, लेकिन दोपहर बाद भीड़ ऐसी बढ़ी कि ग्राहकों को बाजार पहुंचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

सराफा, बर्तन से लेकर आटोमोबाइल सेक्टर तक लोगों ने जमकर खरीदारी की। बाजार में ग्राहकों की आमद देख व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। हालांकि पर्व पर जनपद में हुए कुल कारोबार के आंकड़ों पर व्यापारी नेताओं की अलग-अलग राय रही, लेकिन जमकर हुई खरीदारी को लेकर सभी संतुष्ट नजर आए।

शहर की सभी प्रमुख बाजारों में ग्राहकों की भारी भीड़ रही। किसी ने सोने-चांदी के सिक्के खरीदे तो किसी ने जरूरत के अनुसार घर के लिए नए बर्तन, टीवी, फ्रिज और वाशिंग मशीन खरीदी। इस बार बाजार में एक खास बदलाव दिखाई दिया।

सोने की कीमतों के बीच लोगों ने भारी गहनों के बजाय हल्की ज्वेलरी और कम वजन के सिक्कों को प्राथमिकता दी। वहीं, बर्तन बाजार में कांसे की थालियों और पीतल के पूजा बर्तनों की मांग रही। वहीं, ग्राहकों ने धनतेरस के शुभ अवसर पर अपनी पसंद की गाड़ियां पहले ही बुक करा ली थी। कैपरगंज व घंटाघर स्थित स्थित सराफा बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है। सोना-चांदी खरीदने के लिए लोग परिवार के साथ पहुंचे। इलेक्ट्रानिक्स बाजार में भी रौनक देखने को मिली।