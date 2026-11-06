एम्स रायबरेली को सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाने पर मिला आयुष्मान मेधा सम्मान

जागरण संवाददाता, रायबरेली। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एम्स ने एक और उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेजों में स्वास्थ्य सूचना प्रणाली (एचआइएस) के तहत सर्वाधिक इलेक्ट्रानिक हेल्थ रिकार्ड (ईएचआर) तैयार करने के लिए संस्थान को आयुष्मान मेधा सम्मान से सम्मानित किया गया।

लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय की संयुक्त पहल के तहत हुआ। इसका उद्देश्य प्रदेश के मेडिकल कालेजों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करना है।

एम्स को स्वास्थ्य सूचना प्रणाली के माध्यम से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रानिक हेल्थ रिकार्ड तैयार करने में बेहतर प्रदर्शन के लिए यह सम्मान मिला है।

इलेक्ट्रानिक हेल्थ रिकार्ड मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को डिजिटल रूप से व्यवस्थित करने में सहायक हैं। इससे मरीजों के उपचार में निरंतरता, स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद मिलती है। मुख्य अतिथि व चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव वी. हेकाली झिमोमी ने पुरस्कार प्रदान किया।