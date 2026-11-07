पटाखों की दुकानों पर बाल श्रम पर नकेल, रायबरेली में 6 से 8 नवंबर तक चलेगा श्रम विभाग का अभियान

जागरण संवाददाता, रायबरेली। दीपावली पर्व पर पटाखों की दुकानों में बाल श्रम रोकने के लिए श्रम विभाग छह से आठ नवंबर तक विशेष अभियान चलाएगा। इस दौरान 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभियान के लिए विभाग की ओर से चार टीमें गठित की गई हैं, जो अलग-अलग दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में जांच करेंगी।

सहायक श्रमायुक्त उमेश कुमार ने बताया कि दीपावली के दौरान पटाखों की दुकानों पर काम का दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में कुछ दुकानदार कम उम्र के बच्चों को काम पर लगा लेते हैं। इसे रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।