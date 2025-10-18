रायबरेली में सिलेंडर लीकेज से लगी आग, पांच झुलसे; दो की हालत गंभीर
रायबरेली में सिलेंडर लीक होने से भीषण आग लग गई, जिसमें पांच लोग झुलस गए। इनमें से दो की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है कि आग लगने का कारण क्या था।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। भदोखर के एकसाना गांव स्थित एक मकान में शनिवार की सुबह सिलेंडर में लीकेज के कारण आग लग गई। घटना में एक किशोरी समेत पांच लोग झुलस गए। सभी को आनन फानन जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है।
अस्पताल आए एक्साना गांव निवासी रोहित ने बताया कि सुबह उनकी बहन काजल ने चाय बनाने के लिया गैस चूल्हा जलाया। सिलेंडर में लीकेज के कारण आग लग गई। हादसे में काजल व छोटी बहन साधना आग की चपेट ने आ गई। यह देख राहुल, राजकुमार व रामा देवी उन्हें बचाने दौड़े, जिसे सभी आग में झुलस गए।
देखते ही देखते आग ने बाहर रखे छप्पर को भी अपनी चपेट में ले लिया। चीख पुकार सुन आसपास ले लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। इसके बाद साधना, काजल समेत पांचों लोगों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है।
चिकित्सक के मुताबिक साधना व काजल की हालत गंभीर है। थानाध्यक्ष भदोखर राकेश चंद्र का कहना है कि घटना की जानकारी नहीं है।
