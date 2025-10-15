यूपी के इस जिले में पीपीपी मॉडल से बदलेगी बस स्टेशन की सूरत, अब निर्माण शुरू होने का इंतजार

जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम डिपो रायबरेली को शासन द्वारा वर्ष 2024 में घोषित प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों में शामिल किया गया था, जहां अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नया बस स्टेशन बनाया जाना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए शासन ने लगभग 80 करोड़ रुपये की लागत निर्धारित की है। परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी कार्यदाई संस्था राज लक्ष्मी इंटरप्राइजेस को सौंपी गई है।



बस स्टेशन के निर्माण को लेकर जमीन की नाप-जोख पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही प्रस्तावित दस मंजिला इमारत के निर्माण से पूर्व भूगर्भीय मिट्टी की जांच भी की जा चुकी है। नए बस स्टेशन को पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिसमें यात्री सुविधाओं के साथ-साथ वाणिज्यिक सुविधाओं का भी समावेश होगा।

इस प्रस्तावित भवन में बस संचालन के अलावा रिटेल आउटलेट्स, मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, वेटिंग रूम, लिफ्ट, एस्केलेटर सहित कई अत्याधुनिक सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। इसके पीछे शासन की मंशा है कि प्रदेश के प्रमुख शहरों में यात्रियों को हवाई अड्डों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

हालांकि, परियोजना की प्रगति अभी बाधित है। वजह यह है कि नए निर्माण के लिए अस्थायी बस स्टेशन की व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिसके कारण मौजूदा बस स्टेशन को स्थानांतरित नहीं किया जा सका है। जब तक अस्थायी स्थान तय नहीं होता, तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाएगा। यह अस्थायी व्यवस्था कम से कम दो वर्षों के लिए होगी ताकि निर्माण कार्य निर्बाध रूप से पूरा हो सके।

स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर यह परियोजना समय पर शुरू होती है, तो न सिर्फ जिले का स्वरूप बदलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। साथ ही यात्रियों को एक ही स्थान पर अनेक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। अब देखना यह होगा कि परिवहन विभाग इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर कब उतार पाते हैं। जिले के लाखों नागरिक इस बस स्टेशन की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार है।