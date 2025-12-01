रायबरेली में डिस्प्ले बोर्ड में बसों की जानकारी मिलना शुरू, यात्रियों को आवागमन में होगी सुविधा

जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम डिपो की सभी बसों को ऑनलाइन तकनीक से जोड़ते हुए अब पूरी फ्लीट का संचालन अधिक पारदर्शी हो गया है। डिपो में संचालित कुल 174 बस है। जिनमें 99 निगम की व 75 अनुबंधित बसें शामिल है। जिन्हें जीपीएस सिस्टम से कनेक्ट कर दिया गया है।

इसके बाद अब बसों की रीयल टाइम लोकेशन और संचालन से जुड़ी सूचनाएं सीधे बस स्टेशन पर लगाए गए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर दिखने लगी हैं। इससे यात्रियों को यह जानने में बड़ी आसानी होगी कि कौन-सी बस किस रूट पर जा रही है, कब पहुंचेगी व किस समय प्रस्थान करेगी।



नई व्यवस्था के बाद न केवल यात्रियों को लाभ मिलेगा, बल्कि बसों की मानिटरिंग भी और बेहतर हो गई है। लखनऊ में बनाए गए कंट्रोल रूम से डिपो की सभी बसों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

बस किस स्थान पर कितने समय रुकी, उसकी गति क्या रही, निर्धारित समय के अनुसार चल रही है या नहीं इन सभी बिंदुओं की रीयल टाइम जानकारी अब अधिकारियों को उपलब्ध होगी। परिवहन निगम का यह कदम यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तकनीक आधारित मानिटरिंग से न केवल बसों की समयपालन क्षमता सुधरेगी, बल्कि लंबे समय से चली आ रही शिकायतों पर भी लगाम लगने की उम्मीद है।