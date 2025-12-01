Language
    रायबरेली में डिस्प्ले बोर्ड में बसों की जानकारी मिलना शुरू, यात्रियों को आवागमन में होगी सुविधा

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:14 PM (IST)

    रायबरेली में यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टेशन पर डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है। इस बोर्ड पर बसों की समय सारणी, रूट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। इससे यात्रियों को बसों के आवागमन में आसानी होगी और उन्हें पूछताछ काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवहन विभाग जल्द ही यह सुविधा अन्य बस स्टेशनों पर भी शुरू करेगा।

    डिस्प्ले बोर्ड में बसों की जानकारी मिलना शुरू।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम डिपो की सभी बसों को ऑनलाइन तकनीक से जोड़ते हुए अब पूरी फ्लीट का संचालन अधिक पारदर्शी हो गया है। डिपो में संचालित कुल 174 बस है। जिनमें 99 निगम की व 75 अनुबंधित बसें शामिल है। जिन्हें जीपीएस सिस्टम से कनेक्ट कर दिया गया है।

    इसके बाद अब बसों की रीयल टाइम लोकेशन और संचालन से जुड़ी सूचनाएं सीधे बस स्टेशन पर लगाए गए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर दिखने लगी हैं। इससे यात्रियों को यह जानने में बड़ी आसानी होगी कि कौन-सी बस किस रूट पर जा रही है, कब पहुंचेगी व किस समय प्रस्थान करेगी।

    नई व्यवस्था के बाद न केवल यात्रियों को लाभ मिलेगा, बल्कि बसों की मानिटरिंग भी और बेहतर हो गई है। लखनऊ में बनाए गए कंट्रोल रूम से डिपो की सभी बसों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

    बस किस स्थान पर कितने समय रुकी, उसकी गति क्या रही, निर्धारित समय के अनुसार चल रही है या नहीं इन सभी बिंदुओं की रीयल टाइम जानकारी अब अधिकारियों को उपलब्ध होगी।

    परिवहन निगम का यह कदम यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तकनीक आधारित मानिटरिंग से न केवल बसों की समयपालन क्षमता सुधरेगी, बल्कि लंबे समय से चली आ रही शिकायतों पर भी लगाम लगने की उम्मीद है।

    क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि डिपो की सभी बसों का डाटा अब ऑनलाइन कर दिया गया है। यात्रियों को बसों की अपडेटेड जानकारी बस स्टेशन में लगे डिस्प्ले बोर्ड पर आसानी से दिखाई देगी।

    उन्होंने कहा कि नई प्रणाली से बस संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी व मनमानी रोकने में भी मदद मिलेगी। साथ ही, आकस्मिक परिस्थितियों में अधिकारियों को तुरंत सही सूचना मिल सकेगी, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी।