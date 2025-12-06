कोहरे के समय सुरक्षित सफर के लिए योगी सरकार ने कर दिया इंतजाम, लगेंगे ऑल वेदर बल्ब
रायबरेली में कोहरे के कारण परिवहन निगम की बसें अब नहीं रुकेंगी। सभी बसों में आल वेदर बल्ब लगाए जाएंगे ताकि चालकों को कोहरे में देखने में आसानी हो और ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रायबरेली। घने कोहरे के कारण अब परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं थमेगा। इसके लिए सभी बसों में आल वेदर बल्ब लगवाए जाएंगे। यह बल्ब कोहरे में भी चालक की राह को आसान बनाएंगे। इससे रात्रि में चलने वाली बसों से कोहरे में हादसे का खतरा कम हो जाएगा।
रायबरेली डिपो के पास निगम की 99और अनुबंधित की 75 बसें हैं। अधिकांश बसों में आल वेदर बल्ब नहीं लगे हैं। इससे घने कोहरे में चालकों को दूर तक देखने में दिक्कत होती है। ठंड बढ़ने के साथ ही आने वाले दिनों में कोहरे की समस्या को देखते हुए बसों का संचालन होने पर हादसे का भय लोगों को सताने लगा है।
क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि सभी बसों में वाइपर को ठीक कराने के साथ ही सभी बसों में आल वेदर बल्ब लगवाने की कवायद शुरू कर दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि रोडवेज चालकों और परिचालकों के लिए बने प्रतीक्षालय में रजाई-गद्दा रखवाया जाएगा, जिससे चालकों और परिचालकों को ठंड में परेशान न होना पड़े।
