    माघ मेला के लिए पर्याप्त सरकारी बसों की रहेगी व्यवस्था, निजी बसों को नहीं मिलेगा परमिट

    By Pulak Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 05:52 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के रायबरेली में माघ मेला के लिए पर्याप्त सरकारी बसों की व्यवस्था रहेगी। निजी बसों को परमिट नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय श्रद्धालुओं को सुरक ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम की ओर से पर्याप्त बसें लगाई जाएंगी। माघ मेले में निजी बसों को परमिट न जारी किया जाए, इसके लिए क्षेत्रीय प्रबंधक ने डीएम से पत्राचार किया है।

    माघ मेला के दौरान यात्री परिवहन का मुख्य दायित्व रोडवेज बसों पर रहेगा। रोडवेज बसों का लोड फैक्टर 85 प्रतिशत तक निर्धारित किया गया है। इस व्यवस्था के तहत परिचालकों को निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि माघ मेला के दौरान लाखों श्रद्धालु प्रयागराज सहित आसपास के जिलों से यात्रा करते हैं।

    ऐसे में निजी बसों की अनियंत्रित आवाजाही से जाम व अन्य समस्याएं सामने आ सकती हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि रायबरेली डिपो सहित अन्य डिपो से बसों का संचालन किया जाएगा।

    इसके अतिरिक्त कुछ बसों को रिजर्व में रखने, चालकों-परिचालकों की तैनाती सुनिश्चित करने व रात्रिकालीन सेवाएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। निजी बसों को माघ मेले के लिए परमिट न दिया जाए, इसके लिए पत्राचार किया गया है।