माघ मेला के लिए पर्याप्त सरकारी बसों की रहेगी व्यवस्था, निजी बसों को नहीं मिलेगा परमिट

जागरण संवाददाता, रायबरेली। माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम की ओर से पर्याप्त बसें लगाई जाएंगी। माघ मेले में निजी बसों को परमिट न जारी किया जाए, इसके लिए क्षेत्रीय प्रबंधक ने डीएम से पत्राचार किया है।

माघ मेला के दौरान यात्री परिवहन का मुख्य दायित्व रोडवेज बसों पर रहेगा। रोडवेज बसों का लोड फैक्टर 85 प्रतिशत तक निर्धारित किया गया है। इस व्यवस्था के तहत परिचालकों को निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि माघ मेला के दौरान लाखों श्रद्धालु प्रयागराज सहित आसपास के जिलों से यात्रा करते हैं।