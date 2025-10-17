Language
    रायबरेलीृ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 80 किलो दूषित खोया नष्ट कराया, 13 पदार्थों के नमूने लिए

    By Ashutosh Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:46 PM (IST)

    दीपावली पर शुद्ध खाद्य पदार्थ सुनिश्चित करने के लिए रायबरेली में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सलोन खोआ मंडी में 80 किलो दूषित खोआ नष्ट किया। जिले भर से 13 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। अधिकारियों ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और दुकानदारों को शुद्ध खाद्य पदार्थ बेचने के निर्देश दिए हैं। मिलावटी खोए की पहचान के लिए भी सुझाव दिए गए हैं।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। दीपावली त्योहार पर लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले, इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को सलोन खोआ मंडी में 80 किलो दूषित खोआ नष्ट कराया गया। इसके साथ ही जिलेभर से खाद्य पदार्थों के 13 नमूने लिए गए।

    इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सौरभ उत्तम, महेंद्र यादव, हरेंद्र, संजय त्रिपाठी, उदयराज मौर्य, शेफाली रस्तोगी, कंचनलता तिवारी, सत्येंद्र यादव की टीम ने मधुबन मार्केट स्थित मां अन्नपूर्णा ट्रेडर्स से मूंगफली, छुहारा, सिंघाड़ा, जायसवाल प्रोविजन स्टोर से चीनी खिलौना, खोआ मंडी स्थित कुलदीप कुमार, संदीप, रोहित के यहां से खोआ, सलोन खोआ मंडी से नन्हकू, इम्तियाज, जमशेर के यहां से खोआ, घोसी का पुरवा के शाहिद व मो. नियाज के यहां से पनीर, महराजगंज के पड़ीरा खुर्द के आशीष कुमार के यहां से खोआ का नमूना लिया गया। इसके साथ ही सलोन खोआ मंडी के इम्तियाज के यहां करीब 80 किलो दूषित खोआ पाया गया। इसे अधिकारियों ने नष्ट कराया और दुकानदार को फटकार लगाई।

    अभियान में अब तक लिए 53 नमूने

    अभिहित अधिकारी डा. चेतराम प्रजापति का कहना है कि अब तक अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों के 53 नमूने लिए गए। इन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि लोगों को शुद्ध व सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराएं।

    ऐसी होती है मिलावट

    त्योहार के समय खोआ की अधिक मांग रहती है। मिलावटखोर खोआ में शकरकंदी, आलू मिलाकर बेचते हैं। इसे आसानी से नहीं जाना जा सकता है। खोआ अधिक सफेद दिखे तो उसमें हाइड्रो सल्फाइड मिलने के आसार रहते हैं। इसका उपयोग खोआ को साफ करने में किया जाता है। प्राथमिक तौर पर खोआ को हाथ में लेकर व सूंघकर भी जाना जा सकता है, सूंघने पर घी की महक आनी चाहिए।