रायबरेलीृ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 80 किलो दूषित खोया नष्ट कराया, 13 पदार्थों के नमूने लिए

जागरण संवाददाता, रायबरेली। दीपावली त्योहार पर लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले, इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को सलोन खोआ मंडी में 80 किलो दूषित खोआ नष्ट कराया गया। इसके साथ ही जिलेभर से खाद्य पदार्थों के 13 नमूने लिए गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सौरभ उत्तम, महेंद्र यादव, हरेंद्र, संजय त्रिपाठी, उदयराज मौर्य, शेफाली रस्तोगी, कंचनलता तिवारी, सत्येंद्र यादव की टीम ने मधुबन मार्केट स्थित मां अन्नपूर्णा ट्रेडर्स से मूंगफली, छुहारा, सिंघाड़ा, जायसवाल प्रोविजन स्टोर से चीनी खिलौना, खोआ मंडी स्थित कुलदीप कुमार, संदीप, रोहित के यहां से खोआ, सलोन खोआ मंडी से नन्हकू, इम्तियाज, जमशेर के यहां से खोआ, घोसी का पुरवा के शाहिद व मो. नियाज के यहां से पनीर, महराजगंज के पड़ीरा खुर्द के आशीष कुमार के यहां से खोआ का नमूना लिया गया। इसके साथ ही सलोन खोआ मंडी के इम्तियाज के यहां करीब 80 किलो दूषित खोआ पाया गया। इसे अधिकारियों ने नष्ट कराया और दुकानदार को फटकार लगाई।

अभियान में अब तक लिए 53 नमूने अभिहित अधिकारी डा. चेतराम प्रजापति का कहना है कि अब तक अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों के 53 नमूने लिए गए। इन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि लोगों को शुद्ध व सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराएं।