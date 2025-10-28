यूपी के इस जिले में 395 राशन कार्ड क्यों रद कर दिए गए? सामने आई ये छोटी-सी गलती
रायबरेली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अपात्र राशन कार्डों को निरस्त करने का अभियान चल रहा है, जिससे उपभोक्ताओं में अफरा-तफरी मची है। लालगंज में 395 राशन कार्ड रद्द हुए हैं, जिनमें 1777 यूनिट थे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्ड निरस्त होने से लोग तहसील के चक्कर काट रहे हैं। कोटेदारों को भी आर्थिक समस्या हो रही है। आपूर्ति विभाग के अनुसार, सरकार द्वारा भेजी गई ऑनलाइन सूची के आधार पर कार्रवाई की गई है, पात्र होने पर कार्ड फिर से बन सकता है।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से जुड़े अपात्र राशन कार्डों को निरस्त किए जाने का सिलसिला जारी है। कार्ड निरस्त होने से उपभोक्ताओं में अफरातफरी है। लोग कारण जानने के लिए कोटेदारों से संपर्क कर रहे हैं। केवल लालगंज कस्बे की बात करें तो कोटे की महज आठ दुकानें हैं।
सभी दुकानों के अब तक 395 राशन कार्ड निरस्त हो चुके हैं, जिनमें 1777 यूनिट जुड़े थे। ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों से जुड़े भारी संख्या में राशन कार्ड काटे जा चुके हैं।
ग्रामीण उपभोक्ता कार्ड निरस्त किए जाने का कारण जानने के लिए तहसील के चक्कर काट रहे हैं। भारी संख्या में राशन कार्ड व यूनिट कटने से कुछ कोटे की दुकानें ऐसी हैं जो एक हजार यूनिट से भी कम हो गई हैं।
ऐसे में उनके लिए कमाई राशन को दुकान तक लाने व वितरण करने में आने वाला खर्च तक निकालना मुश्किल हो जाएगा। आपूर्ति निरीक्षक वीर सिंह का कहना है कि सरकार द्वारा अपात्रों की आनलाइन लिस्ट भेजी गई थी। वहीं से राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं। यदि कोई पात्रता श्रेणी में आता है तो जांच के बाद उसका राशन कार्ड बनाया जाएगा।
