यूपी के इस जिले में 395 राशन कार्ड क्यों रद कर दिए गए? सामने आई ये छोटी-सी गलती

जागरण संवाददाता, रायबरेली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से जुड़े अपात्र राशन कार्डों को निरस्त किए जाने का सिलसिला जारी है। कार्ड निरस्त होने से उपभोक्ताओं में अफरातफरी है। लोग कारण जानने के लिए कोटेदारों से संपर्क कर रहे हैं। केवल लालगंज कस्बे की बात करें तो कोटे की महज आठ दुकानें हैं।

सभी दुकानों के अब तक 395 राशन कार्ड निरस्त हो चुके हैं, जिनमें 1777 यूनिट जुड़े थे। ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों से जुड़े भारी संख्या में राशन कार्ड काटे जा चुके हैं। ग्रामीण उपभोक्ता कार्ड निरस्त किए जाने का कारण जानने के लिए तहसील के चक्कर काट रहे हैं। भारी संख्या में राशन कार्ड व यूनिट कटने से कुछ कोटे की दुकानें ऐसी हैं जो एक हजार यूनिट से भी कम हो गई हैं।