जागरण संवाददाता, रायबरेली। शहरवासियों को जलभराव की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 2.25 करोड़ रुपये की लागत से नाले का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए नगर विकास मंत्रालय की ओर से बजट स्वीकृत कर जारी कर दिया गया है। अब नगर पालिका ने निर्माण को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं।

नगर पालिका के अधिकारियों के अनुसार यह नाला शहर के मधुबन, रामकृपाल चौराहा, गल्ला मंडी, आजाद नगर और रतापुर में बनेगा। बरसात के दौरान इन इलाकों में पानी भरने की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। बरसात में सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग कई बार नगर पालिका से जल निकासी की व्यवस्था सुधारने की मांग भी कर चुके हैं।