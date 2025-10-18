दिवाली से पहले खाद्य विभाग ने नष्ट कराया 124 किलो दूषित खोया, पांच पदार्थों के लिए नमूने

जागरण संवाददाता, रायबरेली। दीपावली त्योहार करीब है, हर कोई घर पर परिवार के लिए मिठाई समेत अन्य खाद्य पदार्थ लेकर पहुंचता है। ऐसे में खाद्य कारोबारियों को हिदायत दी गई कि त्योहारों को देखते हुए कतई अपने प्रतिष्ठानों से असुरक्षित और दूषित खाद्य सामग्री की बिक्री न करें।

इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने 124 किलो दूषित खोआ नष्ट कराया और पांच खाद्य पदार्थाें के लिए नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने अभियान के तहत शुक्रवार को भी छापेमारी की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सौरभ उत्तम, हरेंद्र, संजय त्रिपाठी, सौरभ उत्तम, उदयराज मौर्य ने बसावन खेड़ा स्थित श्वेता स्वीट्स हाउस से छेना व पनीर, भोजपुर स्थित झुल्लन स्वीट्स से बर्फी, बछरावां दुर्गापुर के रमेश के यहां से पनीर का नमूना लिया गया। इसके अलावां प्रयागराज से लालगंज पिकअप से लाए जा रहे खोआ को अधिकारियों ने पकड़ा।