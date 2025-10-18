Language
    दिवाली से पहले खाद्य विभाग ने नष्ट कराया 124 किलो दूषित खोया, पांच पदार्थों के लिए नमूने

    By Ashutosh Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 08:15 AM (IST)

    दीपावली के त्योहार को देखते हुए खाद्य कारोबारियों को दूषित खाद्य सामग्री बेचने से मना किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने छापेमारी कर 124 किलो दूषित खोआ नष्ट किया और पांच खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। अधिकारियों ने कारोबारियों को शुद्ध खाद्य पदार्थ बेचने के निर्देश दिए और लाइसेंस प्रदर्शित करने को कहा।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। दीपावली त्योहार करीब है, हर कोई घर पर परिवार के लिए मिठाई समेत अन्य खाद्य पदार्थ लेकर पहुंचता है। ऐसे में खाद्य कारोबारियों को हिदायत दी गई कि त्योहारों को देखते हुए कतई अपने प्रतिष्ठानों से असुरक्षित और दूषित खाद्य सामग्री की बिक्री न करें।

    इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने 124 किलो दूषित खोआ नष्ट कराया और पांच खाद्य पदार्थाें के लिए नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने अभियान के तहत शुक्रवार को भी छापेमारी की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सौरभ उत्तम, हरेंद्र, संजय त्रिपाठी, सौरभ उत्तम, उदयराज मौर्य ने बसावन खेड़ा स्थित श्वेता स्वीट्स हाउस से छेना व पनीर, भोजपुर स्थित झुल्लन स्वीट्स से बर्फी, बछरावां दुर्गापुर के रमेश के यहां से पनीर का नमूना लिया गया। इसके अलावां प्रयागराज से लालगंज पिकअप से लाए जा रहे खोआ को अधिकारियों ने पकड़ा।

    इस दौरान 24 हजार 440 रुपये का करीब 94 किलो खोआ, रमेश के यहां का भी 8400 रुपये कीमत का 30 किलो खोआ नष्ट कराया गया। अभिहित अधिकारी डा. चेतराम प्रजापति का कहना है कि पांच नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे, वहां से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य कारोबारियों को खाद्य लाइसेंस प्रतिष्ठानों में प्रदर्शित करने और शुद्ध व सुरक्षित खाद्य पदार्थ की बिक्री करने के निर्देश दिए गए।