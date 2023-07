Raebareli News: रायबरेली में बुढ़वा बाबा मंदिर के पुजारी की हत्या, प्राइवेट पार्ट पर धारदार हथियार से किए वार

Raebareli News यूपी के रायबरेली में सिरसी-कमालपुर बड़ैला मार्ग पर बने बुढ़वा बाबा मंदिर के पुजारी बेरहमी से हत्‍या कर दी गई। सुबह पुजारी का खून से लथपथ शव देख हड़कंप मच गया। आननफानन पुल‍िस को घटना की सूचना दी गई। घटनास्‍थल पर पहुंची पुल‍िस ने फॉरेंसिक टीम के साथ साक्ष्‍य एकत्र कर शव को पोस्‍टमार्टम के ल‍िए भेज द‍िया।

Raebareli News:घटनास्‍थल पर हत्‍या के बाद घटनास्‍थल पर मौजूद भीड़

डीह (रायबरेली), संवाद सूत्र। सिरसी-कमालपुर बड़ैला मार्ग पर बने बुढ़वा बाबा मंदिर के पुजारी की शनिवार की देर रात पीट कर व गुप्तांगों पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गयी। सुबह पुजारी केu परिवार वाले मंदिर के पीछे धान की रोपाई करने पहुंचे तो मामले की जानकारी हुई। सूचना पर थानाध्यक्ष जीतेंद्र प्रताप सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। बुढ़वा बाबा मंदिर के पुजारी 65 वर्षीय मेड़ई दास निवासी कमालपुर बड़ैला 12 वर्ष पहले पत्नी कैलाशा की मौत के बाद गांव के बाहर कुटी बनाकर रहने लगे। दस वर्ष पहले मंदिर का जीर्णोद्धार कर पक्का बनाया गया था। मंदिर के पास ही कुटी बना कर रहते थे। शनिवार की रात मंदिर में बनी दोछती (टांड़) पर सो रहे। देर रात अज्ञात हत्यारो ने टांड़ पर चढ़कर पुजारी की पीट कर व धारदार हथियार से गुप्तांगों पर वार कर हत्या कर दी। सुबह पुजारी के परिवार के लोग मंदिर के पीछे धान की रोपाई करने पहुंचे तो मामले की जानकारी हुई। मृतक पुजारी मेड़ई के चार बेटे अरुण कुमार, फूलचंद्र, सोनू, चंदन व बेटी उर्मिला है। मेड़ई ने पुजारी बनने से पहले सभी बच्चो का विवाह कर सभी बच्चो में संपति का बंटवारा कर दिया था। पुजारी की मौत के बाद बेटों बहुओं व पुत्री का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के पुत्र अरुण ने बताया कि पिताजी की किसी से कोई दुश्मनी नही थी। छोटा भाई चंदन सऊदी अरब में रहता है।

