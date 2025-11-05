नौ दिन से गायब गर्भवती की हत्या, धड़ से अलग 6 फीट की दूरी पर मिला सिर

संवाद सूत्र, बछरावां (रायबरेली)। नौ दिन से गायब गर्भवती की हत्या कर दी गई। गांव के पास ही धड़ से करीब 6 फीट की दूरी पर उसका सिर मिला। मृतक की मां ने साड़ी और पायल से बेटी की पहचान की।

बताया जा रहा है कि महिला लंबे समय से अपने मायके में ही रहती थी व चार माह की गर्भवती थी। क्षत विक्षत शव देख अफरा तफरी मच गई। शव की हालत देख ग्रामीणों द्वारा कई दिन पूर्व महिला की हत्या किए जाने की आंशका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस व फारेंसिक टीम ने जांच कर साक्ष्य सकंलित किए।

समोधा निवासी सोनी का शव बुधवार को गांव स्थित खेत में पड़ा मिला। मृतका के परिवारजन के मुताबिक सोनी का विवाह 10 वर्ष पूर्व इचौली गांव के गुरु प्रसाद के साथ हुआ था। शादी के बाद से अधिकतर सोनी अपने मायके में ही रहती थी। उसकी आठ वर्षीय पुत्री आरती व छह वर्षीय बेटा कृष्ण भी साथ ही रहते थे। मृतका की मां कुसुमा देवी का कहना है कि 26 अक्टूबर की दोपहर सोनी संदिग्ध परिस्थित में लापता हो गई। परिवारजन ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला, जिसके बाद सोनी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई।

बुधवार को गांव निवासी किसान खेत जा रहे थे तो उन्हें गांव स्थित चुरुवा पश्चिम बाइपास के किनारे खेत में एक महिला की शव दिखाई दिया। ग्रामीणों ने पास जाकर देखा तो महिला सिर व धड़ अलग-अलग पड़े दिखे। यह देख ग्रामीण सहम गए। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मृतका की मां कुसुमा देवी भी मौके पर पहुंची तो उन्होंने साड़ी व पायल के आधार पर शव की शिनाख्त सोनी के रूप में की।