    नौ दिन से गायब गर्भवती की हत्या, धड़ से अलग 6 फीट की दूरी पर मिला सिर

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:08 PM (IST)

    रायबरेली के बछरावां में नौ दिन से लापता गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई। उसका सिर धड़ से 6 फीट दूर मिला। मृतका की मां ने साड़ी और पायल से उसकी पहचान की। महिला चार माह की गर्भवती थी और मायके में रहती थी। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

    संवाद सूत्र, बछरावां (रायबरेली)। नौ दिन से गायब गर्भवती की हत्या कर दी गई। गांव के पास ही धड़ से करीब 6 फीट की दूरी पर उसका सिर मिला। मृतक की मां ने साड़ी और पायल से बेटी की पहचान की।

    बताया जा रहा है कि महिला लंबे समय से अपने मायके में ही रहती थी व चार माह की गर्भवती थी। क्षत विक्षत शव देख अफरा तफरी मच गई। शव की हालत देख ग्रामीणों द्वारा कई दिन पूर्व महिला की हत्या किए जाने की आंशका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस व फारेंसिक टीम ने जांच कर साक्ष्य सकंलित किए।

    समोधा निवासी सोनी का शव बुधवार को गांव स्थित खेत में पड़ा मिला। मृतका के परिवारजन के मुताबिक सोनी का विवाह 10 वर्ष पूर्व इचौली गांव के गुरु प्रसाद के साथ हुआ था। शादी के बाद से अधिकतर सोनी अपने मायके में ही रहती थी। उसकी आठ वर्षीय पुत्री आरती व छह वर्षीय बेटा कृष्ण भी साथ ही रहते थे। मृतका की मां कुसुमा देवी का कहना है कि 26 अक्टूबर की दोपहर सोनी संदिग्ध परिस्थित में लापता हो गई। परिवारजन ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला, जिसके बाद सोनी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई।

    बुधवार को गांव निवासी किसान खेत जा रहे थे तो उन्हें गांव स्थित चुरुवा पश्चिम बाइपास के किनारे खेत में एक महिला की शव दिखाई दिया। ग्रामीणों ने पास जाकर देखा तो महिला सिर व धड़ अलग-अलग पड़े दिखे। यह देख ग्रामीण सहम गए। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मृतका की मां कुसुमा देवी भी मौके पर पहुंची तो उन्होंने साड़ी व पायल के आधार पर शव की शिनाख्त सोनी के रूप में की।

    उन्होंने बताया कि सोनी चार माह की गर्भवती भी थी। ग्रामीणों का कहना है कि शव से लगभग छह फीट की दूरी पर सिर पड़ा था। ग्रामीणों का कहना है कि शव की हालत देख कर लगता है कि महिला की हत्या कई दिन पूर्व किसी अन्य स्थान पर की गई, इसके बाद उसे सुबह यहां लाकर फेंक दिया गया, क्योंकि प्रतिदिन ही किसानों का खेत आना जाना रहता है। यदि यही हत्या की गई होती तो इतने दिनों में दुर्गंध आने लगती। क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।फारेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।