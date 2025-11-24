राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर रायबरेली में रूट डायवर्जन, लखनऊ-प्रयागराज हाईवे पर इन वाहनों की No Entry

जागरण संवाददाता, रायबरेली। अयोध्या में हो रहे श्रीराम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर जनपद पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट है। सोमवार को शहर के रेलवे व बस स्टेशन, होटलों की पुलिस टीमों ने चेकिंग की। साथ ही पुलिस व यातायात विभाग की टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग की गई। कार्यक्रम को लेकर यातायात पुलिस द्वारा रात 12 बजे से मार्ग डायवर्जन लागू कर दिया गया है, जिसके तहत जनपद से अयोध्या जाने वाले रास्तों पर भारी वाहनों के रूट में परिवर्तन किया गया है।

मंगलवार को अयोध्या में श्रीराम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। पड़ोस के जनपद में प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए जनपद पुलिस भी पूरी तरह सक्रिय है। विशेषकर शहर में पुलिस ने पैदल गश्त करने के साथ ही संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की जांच समेत बस व रेलवे स्टेशन, होटल आदि की जांच की।

अधिकारियों ने बताया कि ध्वजारोहण कार्यक्रम को देखते हुए सोमवार की रात 12 बजे से मंगलवार तक रूट डायवर्जन किया गया है। इसके तहत कानपुर, उन्नाव की ओर से जनपद होते हुए अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों को उन्नाव के मौरावां से गुलरिया चौकी, जनपद के दो सड़क गुरुबख्शगंज से पश्चिम गांव चौराहा बछरावां, महराजगंज, हलोर होते हुए बाराबंकी के हैदरगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के रास्ते आगे भेजा जाएगा।

इसी तरह लखनऊ-प्रयागराज राजमार्ग से रतापुर चौराहा होकर अयोध्या की ओर जाने वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। फतेहपुर प्रयागराज की ओर से आने वाले भारी वाहन सारस होटल चौराहा से सुलतानपुर रोड हाेते हुए बहादुरगंज चौराहा जायस से मोहनगंज जाएंगे। इसी प्रकार लखनऊ की ओर से जनपद होकर अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों को बछरावां से हैदरगढ़, वहां से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होते हुए जाएंगे।